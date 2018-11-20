Калитку школы закрыли на замок

В редакцию «РВС» обратились родители учеников динской школы № 2. Их беспокоит недавно появившийся замок на калитке учебного заведения. По словам мам, эта калитка выходит к оборудованному пешеходному переходу. А теперь ее закрыли и дети вынуждены ходить через ворота со стороны стадиона. Там нет "зебры", школьники вынуждены переходить дорогу в неположенном месте, где по утрам идет большой поток машин.

«Мы пытались выяснить причину у директора, но его не было на месте, - рассказывает Анна. - Охранник пояснил, что калитку закрыли в целях безопасности. Но надолго ли и как будет решена проблема, мы так и не узнали».

Заместитель директора БОУ СОШ № 2 Любовь Нереуцкая пояснила, что замок действительно повесили в целях безопасности и снимать его не планируют. Руководство школы направило письма в администрацию Динского сельского поселения и в ОГИБДД по Динскому району с представлением о необходимости оборудовать пешеходный переход со стороны действующего входа.