Госавтоинспекция Краснодарского края в период с 7 по 12 июня и с 21 по 23 июня 2019 года проводит широкомасштабную социальную кампанию, направленную на популяризацию использования детских удерживающих устройств и защиту прав детей-пассажиров «Автокресло детям!»

Дети-пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых. Задачей кампании является убеждение взрослых участников дорожного движения в недопустимости перевозки детей в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

"Если с вами в машине находится ребёнок, не забудьте проверить, надёжно ли закреплено удерживающее устройство и правильно ли пристегнут ребенок", - обращается к водителям главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко.