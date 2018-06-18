Канализационный фонтан забил в одном из домов Динской

В редакцию «РВС» обратились жители дома по ул. Театральной, 11. Дело в том, что, по их словам, там постоянные перебои с водой, труба, которая запитывает дом, прогнила, поэтому в подвале постоянно стоит вода, в нем же «горы мусора», проблемы с канализацией — она часто прорывает, нет в подъезде ремонта, окна не менялись очень давно, на 5 этаже протекает крыша, прямо над общим счетчиком, рядом нет заасфальтированной дороги.

Последней каплей, как рассказывают местные жители, стал случай, который произошел с 11 по 12 июня.

Как сообщили жильцы, изначально в День Динского района прорвало канализацию на 1 этаже — его затопило фекалиями — отходы полились через раковины и унитазы в квартирах.

«Утром 12 июня мы вызвали мастера. Целый день он проковырялся в люках, не завершив свою работу, в 16.00 ушел, сказав, что «эта общага никому не нужна и проверять ее не будут». В итоге, жильцы сами устраняли причину поломки до часу ночи. На следующий день никто даже и не приехал доделывать неоконченную работу. А у нас много детей живет в здании — если бы кто-то упал в открытый люк? Вопрос — за что мы платим деньги, если все сами делаем?» - негодует Кристина. Девушка живет тут уже не первый год, знает о проблемах дома не понаслышке.

«Целый день нам, якобы, ремонтировали поломку. В итоге мастер ушел, так и не закончив работу. Оставил люк открытым. В 22.30 опять начала канализация лить как из ведра, вместе с фекалиями. Никому до этого нет дела. Управляющая компания не справляется со своими обязанностями» - рассказала Ольга — жительница проблемного дома.

Эльмира живет на 1 этаже. У нее прямо под дверью происходила эта коммунальная катастрофа. Как рассказывает женщина, она вместе с соседями вынуждена была убирать последствия аварии.

«Сантехник сказал так: «Сегодня праздник, так что, я даже и 100 грамм не выпью?!» и ушел, бросив открытым люк.» - поведала Эльмира.

Жительница дома Анастасия жалуется: «Постоянно нет воды. Вечером — особенно. Детей приходится купать в 22.00-22.30. За 20 лет не было никакого ремонта. Деньги платим неизвестно за что. Дороги нормальной рядом с домом нет».





В управляющей компании «УЭМКД» прокомментировали ситуацию: «По данному случаю — своими силами нам справиться не удалось. 13 июня вызвали аварийную службу из Краснодара. Механическим способом был устранен засор.

Жильцы сами приводят к таким последствиям — бросают в канализацию пластиковые бутылки, тряпки, предметы женской гигиены. Ситуация с засором повторяется очень часто - 2-3 раза в неделю.

По данному дому очень низкий процент платежей по капремонту — примерно 40%.

Задолженность в целом за обслуживание и текущий ремонт составляет порядка 350 000 руб. Дом является убыточным.

По поводу протечек крыши — заявок в управляющую компанию не поступало.

Если происходит затопление подвала — УК фекальным насосом все выкачивает в общий колодец.

Сейчас подвал закрыт на замок. Ключи находятся у председателя совета и управляющей компании. Уборка подъездов проводится регулярно».