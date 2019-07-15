Капитальный ремонт динского роддома запланирован на 2021 год

В редакцию «РВС» обратилась динчанка. Ее беспокоит состояние Динского роддома.

«Хочу рассказать о состоянии палат на втором этаже, - поясняет женщина. - Я сама нахожусь в положении и езжу туда на дневной стационар. Но я приезжаю рано утром, пока еще нет такой жары, и лежу под капельницей 1-2 часа, а когда уезжаю, ориентировочно в 11.00, то становится просто нечем дышать из-за жары в палатах.

Сеток на окнах нет или не везде стоят. Ведь беременная каждое утро должна взвеситься и померить давление, а как давление будет в норме, когда стоит жара в палате? А потом отеки. В жару у беременных это вообще мучение. Вот и лежишь там, «умираешь», только и остается думать о самом хорошем, о малыше, который скоро появится на свет и разбавит эти омрачающие моменты. Но сколько еще женщин должны мучиться в таких условиях. Также на этом этаже имеется только один душ, и тот в клизменной. Конечно, внешнее состояние этого этажа ужасное. И это районный роддом».

Ситуацию прокомментировал главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян. Как оказалось, простой косметический ремонт не решит имеющиеся проблемы. Здание не ремонтировалось с момента сдачи роддома, необходима замена всех коммуникаций.

Главный врач поделился дальнейшими планами. В этом году никаких ремонтов в роддоме не планируется. Там нужно делать капитальный ремонт. Для этого на 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации.

На 2020 год в основном списке находится ремонт оперблока в хирургическом корпусе. Разработка проектно-сметной документации уже завершена.

На 2021 год запланирован капитальный ремонт роддома с заменой всех коммуникаций.

Сейчас на торгах в крае находится женская-детская поликлиника. Торги завершаются 26 июля. Руководство ЦРБ надеется, что уже в августе начнется ремонт.

Напомним, «РВС» писала о планах на ремонт и перевод детской поликлиники в Динской в здание женской консультации (1700 квадратных метров). В рамках президентской программы по укреплению материально-технической базы детских учреждений планируется выделение средств из федерального бюджета.

Стоит отметить, что в своих предыдущих интервью с журналистами «РВС» главный врач Динской ЦРБ отмечал, что материально-техническая база всех лечебных учреждений Динского района постоянно нуждается и в текущем, и в капитальном ремонтах. Самая худшая ситуация с роддомом. Несмотря на то, что ежегодно на небольшие суммы в пределах 1,5-2 миллионов рублей делаются отдельные блоки, в хорошем капитальном ремонте нуждается все отделение.