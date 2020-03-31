Карантин на Кубани. Что известно на данный момент? (+ спецпропуск)

С сегодняшнего дня (31 марта) для недопущения распространения коронавирусной инфекции на Кубани вводится режим карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с карантином жители края могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости.

Допускается выход:

в случае необходимости ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными людьми или лицами, нуждающимися в постоянном стороннем уходе;

для доставки товаров первой необходимости для граждан старше 65 лет;

для посещения продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом;

для выноса мусора.

Также разрешается выгул домашних животных не далее 100 метров от дома.

Запретили и транзитный проезд транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края, за исключением случаев, когда нет проезда за территорией населенного пункта.

Жителям Краснодарского края запрещается перемещаться на автомобильном транспорте по территориям муниципальных образований, за исключением случаев, указанных выше.

На кого не распространяется запрет?

На работников госорганов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и подведомственных им предприятий и учреждений, членов мобильных отрядов самоконтроля, в случае наличии у них служебных удостоверений (правовых актов) госорганов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.

На граждан в случае наличия у них спецпропусков.

Так выглядит утвержденная форма специального пропуска.

Местные власти и специальные службы должны обеспечить дезинфекцию улиц, остановочных пунктов и иных территорий (мест) общего пользования населенных пунктов.

В условиях карантина продолжат работу производства непрерывного цикла, а также службы жизнеобеспечения.

Для этого главы муниципальных образований сформируют реестр соответствующих предприятий. Согласно утвержденным перечням, сотрудникам этих предприятий выдадут пропуска для беспрепятственного выхода на работу.

Утвержденный список будет направлен в правоохранительные органы. Таким образом, созданные во всех муниципальных образованиях мобильные отряды самоконтроля в составе сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников смогут проверять основание нахождения людей на улицах.

Работа мобильных отрядов по поручению губернатора начинается с завтрашнего дня.