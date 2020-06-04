Карантин в крае продлен до 21 июня, но введены послабления

Сегодня, 4 июня, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание с краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом.

На собрании вышли на связь руководители краевых медучреждений.

Всеми участниками принято решение: продлить карантин в регионе до 21 июня.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марина Потемкина сообщила, что с 1 мая по 4 июня рост заболевания снизился с 5 до 2%.

Главный врач ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского» Владимир Порханов отметил, что к сентябрю может быть вспышка, если не продлить карантин. Причина – приезжие из крупных городов.

“Мы постепенно выходим на плато. Прирост заболеваемости снизится до нуля только к сентябрю 2020 года (при текущих темпах)”, – дополнил он.

Все медицинские работники и главы муниципалитетов согласились, что пока рано отменять карантин.

Вениамин Кондратьев вынес на рассмотрение экспертов послабления, которые стоит ввести. Договорились о следующем:

С 6 июня открыть парки, скверы и набережные.

С 6 июня разрешить занятия спортом на открытых стадионах.

С 6 июня открыть летние кафе, террасы, веранды на открытом воздухе с отдельным входом. Администрация заведений при этом будет нести ответственность за посетителей и их соблюдением всех требований.

С 8 июня разрешить работу дежурных групп в детских садах для семей, которые попали в сложную ситуацию. Например, где не с кем оставить детей. Или у кого неполные семьи, в которых только один из родителей. Губернатор сказал и об "иных категориях" на усмотрение оперативных штабов в районах.

С 8 июня разрешить работу спортивных залов площадью не более 300 кв. м. При условии, что у него отдельный вход. С соблюдением всех требований.

Красные пропуски между муниципалитетами продолжают действовать. Работа обсерваторов тоже. Запрещены массовые, спортивные, детские мероприятия. Остаются закрытыми развлекательные и торговые центры. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц и другие требования, действовавшие ранее.