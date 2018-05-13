Карнавального шествия на День района не будет?
Как стало известно «РВС» из источника близкого к администрации, в этом году на День района решено отменить традиционное шествие. Что будет вместо него — пока неизвестно.
Напомним, традиция карнавальных шествий появилась в Динском районе в 2007 году с приходом на пост главы Сергея Жиленко. Тогда же на празднование начали приглашать звезд. В Динском районе успели побывать: Анастасия Стоцкая, Пьер Нарцис, Игорь Николаев, Вилли Токарев, Егор Крид, Сергей Лазарев и многие другие. В 2017 приезжал Стас Костюшкин — «РВС» вела прямую трансляцию, которую смотрели тысячи людей. В этом году обещаем не менее зрелищные репортажи, следите за нашими анонсами.
Также были традиционными казачьи курени от каждого поселения, которые располагались вокруг Фонтанной площади. Они открывались прямо с обеда. Все желающие могли заходить внутрь и смотреть мини-выставки. А глава района с делегацией вечером обходил каждый курень — везде вкусно кормили, поили, а также развлекали песнями и танцами.
В этом году редакция «РВС» уже провела опрос среди жителей Динского района — какие мероприятия они хотели бы видеть на День района? Больше всего люди ждут звезд, таких как Григорий Лепс, «Баста», «Ленинград», Наргиз и др. Также некоторые с удовольствием бы поучаствовали в параде колясок.
А что вы думаете на этот счет? Нужно ли традиционное шествие? Или же оно уже «морально устарело» и надоело?
Комментарии
Комментарий удален администратором.
Ты участвуешь и в том, и в другом, судя по тому насколько хорошо информирован?..
Питух проширяный, чото ты раскукарекался не по делу. Распетушился пока тебя Сеня в очередной раз не долбанул в туза.
Что бы не придумали , будет интересно.
За своим тузом не уследил, быдлятина, теперь о чужих беспокоишься?..
Комментарий удален администратором.