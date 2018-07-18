Катаклизмы в Динском районе: кому досталось больше всего?

Проблемы с перебоями электричества, низким напряжением в сети и отсутствием воды – самые актуальные темы, которые волнуют население всего Динского района.

Особенно они обостряются в летний период, когда температура воздуха становится пиковой. Например, в 2018-м жара побила рекорд 70-летней давности.

После зноя на Динской район обрушилась стихия – дожди с градом и шквалистый ветер.

В субботу, 14 июля 2018 года, Старомышастовское поселение пострадало от природных катаклизмов. Там прошел дождь с градом и шквалистым ветром. Последний ломал деревья, а они, падая, повреждали линии электропередач. Град, который был размером с горох, нанес урон сельскохозяйственным культурам.

Кое-где сорвало крыши от урагана.

Также залило должем подстанцию. С 18.00 до полуночи восстанавливали электричество. Работу энергетиков контролировал лично глава поселения Сергей Долженко.

В воскресенье с 6 утра ликвидировали последствия непогоды – убирали поваленные деревья и ветки, вывозили мусор, который принес ветер.

В Новотитаровской, как заранее предупреждало «Кубаньэнерго», в связи с проведением монтажа высокотемпературного провода на высоковольтной ЛЭП отключали свет. Планировалось, что электричества не будет в период с 22.00 (14 июля) до 10.00 (15 июля). Но, как рассказывают наши читатели, свет у них отсутствовал примерно 5-6 часов. Получается, что службы справились со своей работой фактически в 2 раза быстрее.



А вот 13 июля в социальных сетях появилась информация, что измученные перебоями в подаче электричества жители перекрыли Ростовское шоссе в районе 12 километра.

Тем временем поселок Южный в этот же день остался без света. Как рассказала «РВС» местная жительница Елена, электричество отключили примерно в 10 часов. Через время в кранах исчезла вода.

В итоге свет вернулся в дома жителей Южного только ближе к утру 14 июля.

Среди ночи в администрации Южно-Кубанского сельского поселения провели заседание оперативного штаба. В целом в ликвидации аварии участвовали бригады из Динского, Тимашевского, Северского, Славянского, Усть-Лабинского, Тихорецкого районов Кубани, Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи.

И снова пятница, 13-е, наложила свой отпечаток: станица Динская осталась без воды на несколько часов. На центральном водозаборе сработало автоматическое устройство и отказала система управления.