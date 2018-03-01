Казачата-победители из школы № 2 станицы Динской

В рамках февральской военно-патриотической и оборонно-массовой работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» в БОУ СОШ № 2 имени А. В. Суворова прошел районный смотр-конкурс казачьих классов. Среди представителей из Новотитаровской, Пластуновской и села Красносельского казачата 8 «К» класса школы № 2 станицы Динской стали районными победителями.

«Выражаем благодарность организаторам конкурса УО МО Динской район, атаману казачьего станичного общества Александру Маланюку и спонсору Владимиру Колбасину за предоставленные призы», – говорят родители класса-победителя.

26 февраля ребята отправились в Краснодар для участия в третьем краевом смотре-конкурсе строевой казачьей и героической песни «Гром победы, раздавайся!» Учащиеся 8 «К» класса школы № 2 стали его победителями.