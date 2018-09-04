Казаки Динского района состязались в метании ножей, гирь и не только

2 сентября Динское районное казачье общество провело соревнования среди казаков и казачьей молодежи по традиционным видам казачьих состязаний, посвященные памяти атамана Нововеличковского ХКО Михаила Ивановича Кононенко.

Организатором соревнований выступило Нововеличковское ХКО. Открыл турнир исполняющий обязанности атаман Динского районного казачьего общества Владимир Зыба. Он пожелал участникам показать свою удаль и несгибаемую волю к победе, которые были присущи казакам во все времена. Построившись, по традиции перед началом всякого доброго дела присутствующие прочли молитву, вместе со священнослужителем отцом Игорем, окормляющим Динского районного казачьего общества. С напутственными речами выступили председатель Совета стариков Усть-Лабинского районного казачьего общества Николай Васильевич Глухов и и. о. главы Нововеличковского сельского поселения Галина Кова.

На соревнованиях кипели настоящие страсти, ведь каждое общество хотело победить в командном и личном зачетах. Соревнования включали в себя такие спортивные дисциплины, как метание ножей в мишень, метание 16-килограммовой гири в длину, толчок двух гирь весом по 24 килограмма, бой на бревне мешками и перетягивание каната. Каждый атлет старался в упражнениях максимально сконцентрироваться и показать все, на что способен. В этих видах спорта важны сила, выносливость и ловкость.

По итогам подсчета результатов первое место в общекомандном зачете завоевали казаки Пластуновского хуторского казачьего общества, второе почетное место – у казаков Динского хуторского казачьего общества, третье место заняли казаки Нововеличковского хуторского казачьего общества.