Казаки организовали для школьников мастер-класс по верховой езде

Такой необычный мастер-класс по верховой езде для учеников СОШ № 28 села Первореченского и 26-го учебного заведения поселка Украинского организовали казаки.

Сначала Александр Прудко и Виктор Шинкун из Кочетинского ХКО рассказали ребятам об особом отношении казаков к лошади, о знаменитых кавалерийских полках, которые принесли победу еще во времена Первой мировой и Великой Отечественной войн. Затем Юрий Бобырев продемонстрировал юным всадникам, как найти общий язык с четвероногим другом, узнали о работе в конюшне, а также как ухаживать за благородным животным и как его правильнозапрягать. Затем все желающие смогли испытать свои силы в конном мастерстве.

И конечно какой же казак без оружия, поэтому мастер-класс не прошел без обучения фланкировки. Эту часть урока для казачат провел Андрей Гулаков.



