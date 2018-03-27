Кемерово: сколько пострадавших на самом деле
Страшная трагедия, которая случилась в Кемерово, подняла волну негодования и шквал эмоций у россиян. По официальным данным, при пожаре 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 9 детей. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.
В то же время уже к середине дня 27 марта появились данные, что в созданном родственниками пострадавших штабе подтвердили цифру в 64 пострадавших, но утверждается, что несовершеннолетних – 41.
Правдивы ли официальные данные? Некоторые люди уверены, что цифры значительно занижены и жертв было намного больше, о чем они пишут в социальных сетях, мессенджерах:
Мы видим очень много слов «очевидцев», а вот фото-, видеоподтверждений их высказываниям нет. Почему так? Ведь сейчас эра цифровых технологий. Странно, что кто-то да не сфотографировал, как «выносили сотни тел». Любое, даже самое незначительное происшествие сопровождается десятками различных снимков, селфи и прочего... Неужели в Сеть бы не просочились фото с сотнями трупов в моргах?
Конечно, можно возразить тем, что «власти дали приказ изымать все телефоны у очевидцев». Но только представьте себе, сколько человек там находилось. Да и всех невозможно найти.
В любом случае виновным придется ответить, ведь столь масштабная трагедия не оставила никого равнодушным. Президент взял это дело под личный контроль, посетив место трагедии. Там он встретился с руководством города, области и следственной группой. Затем неожиданно для всех Путин поехал в морг, чтобы встретиться с местными активистами, которые взяли официальные списки погибших для их сверки с фактическим количеством. По результатам работы общественной комиссии, расхождений в данных они не нашли. Сам президент настоятельно рекомендует не верить абсолютно всей информации из социальных сетей и ориентироваться на официальные данные.
Когда смотришь на количество погибших, на количество детей, не плакать, а реветь хочется...
Также за ситуацию контролирует полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Следователи проводят обыски и забирают документы из Трещинской общеобразовательной школы, ученики которой погибли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
Допросят директора, завучей, учителей, а также всех, кто имел отношение к поездке 5"А" класса в Кемерово.
Российская супермодель, актриса, многодетная мама и филантроп Наталья Водянова опубликовала пост в Instagram, в котором требует огласить настоящий список погибших и пострадавших от пожара в Кемерово, а также объявить национальный траур:
Я не могу наблюдать как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности - единица жизни. Во-первых, как и в Крымске я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка. Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу чтобы каждый из Вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии! #ЧеловекизКемерово ps.: здесь можно подписать петицию: www.change.org/Kemerovo
На сайте change.org ее петиция собрала уже 136500 подписей и количество каждую секунду возрастает.
Утром 27 марта порядка 1500 человек пришли к мэрии Кемерова на площадь Советов, они скандировали: «Правду!» Попытки чиновников урегулировать ситуацию встречали ответным: «В отставку!» Диалог региональных властей с митингующими нельзя назвать конструктивным. Обстановка накалена.
Также в социальных сетях набирает популярность акция о бойкотировании торговых центров 31 марта:
На самом ли деле эта акция столь полезна, как кажется на первый взгляд? Ведь владельцы торговых центров получают прибыль не от количества покупателей, а непосредственно от арендаторов помещений. Последние же не имеют отношения к обустройству пожаробезопасности торговых центров. Получается, что владельцы магазинов просто получат убытки – клиенты не придут именно к ним, а не к арендодателям. Ведь продавцы, сами арендаторы ТЦ «Зимняя вишня» тоже стали пострадавшими в данной трагедии.
Газета «РВС» провела опрос среди местных жителей: поддерживают ли они данную акцию, посетят ли ТЦ в эту субботу?
Елена, 40 лет:
«Первый раз слышу об этой акции, мне данное сообщение не присылали. Но идею я поддерживаю: не пойду сама и сыну скажу, чтобы не ходил».
Валентина Васильевна, 80 лет:
«Это ужасная трагедия. Очень жалко людей! Я акцию поддержу и расскажу о ней своим детям и внукам, чтобы они тоже не шли в торговый центр в субботу».
Александр, Сергей, Даниил, Константин, Даниил – всем по 16 лет:
«Никому из нас такое сообщение не приходило. Мы считаем, что это ужасное горе, поэтому акцию поддержим».
Валентина, 22 года:
«Лично мне это сообщение не приходило в мессенджеры, но данную информацию я читала в социальных сетях. В субботу в торговый центр не пойду, акцию поддерживаю. Безопасности никакой нет, надо, чтобы провели проверку».
Валерий, 39 лет:
«Сообщение не получал, но идею поддерживаю. Давно пора с ними разобраться!»
Последние данные по пострадавшим в Кемерово. Национальный траур
Пока ясно одно: в Интернете развернулась самая настоящая информационная война. Одни проводят кампанию под лозунгом: «власти скрывают истинное количество жертв» и в соцсетях призывают к митингам в городах России. Другие обращаются к здравомыслию, просят подождать официальных выводов следствия и просто скорбят.
Сегодня около часа дня Владимир Путин объявил 28 марта национальным днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что штаб, созданный родственниками пострадавших, насчитал более 80 пропавших без вести, 70 % из которых дети. Об этом сообщил Интерфакс. Эти данные обещают передать в правоохранительные органы.
Как помочь пострадавшим при пожаре в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня"
Этот пожар всколыхнул не только Кемерово, но и всю Россию. Люди другими глазами начали смотреть на безопасность посещения торговых центров, ценность жизни, ведь все так легко может разрушить случайность.
Наши земляки не остались равнодушными к этой ужасной трагедии. Все желающие смогут почтить память погибших при пожаре в Кемерово на гражданской акции, которая пройдет сегодня, 27 марта, в станице Динской на площади перед кинотеатром «40 лет Победы» в 19.00.
Такие же вечера памяти пройдут во многих городах Росии.
При желании вы также можете финансово помочь пострадавшим и семьям погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово:
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: Оказание помощи пострадавшим при пожаре.
Перечислить средства вы также можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ», «Помочь пострадавшим при пожаре». Дополнительную информацию можно узнать по телефону в Кемерово 8 (3842) 75-04-76.
Внимание! Не попадитесь на уловки мошенников - переводите деньки только на счета указанные выше.
Комментарии
как вы себе представляете,что трупы будут вывозить средь белого дня?Родители ходят по моргам и больницам в поисках своих детей,они не могут даже их опознать,потому что нет тел.
Из сториз переходишь чтобы узнать как помочь, а тут ересь какая-то со скриншотами( неизвестно откуда взявшиеся) какое-то материнство, какие-то банды панды! Что это за группы? Кто их основатель? Из какого города? А точно ли это очевидцы или свидетели? Или это фейк? Какие-то акции набирающие популярность! И самая основная информация где-то в конце! Скажите! Вас как СМИ, как родителей, и просто людей интересует только то что поддержат акцию или нет?
Лучше бы рассказали что делать если оказался в такой ситуации! Взяли интервью у специальных служб! Была бы польза!
Доброго дня, Светлана! Данный материал является компиляцией всех известных на данный момент фактов - не только, как помочь пострадавшим, но и последние данные о трагедии. Мы постарались собрать все. Пролистните статью до конца, вы увидите, что в отдельный блок выделана информация о том, как именно помочь. Что касается информации в скриншотах, то мы и не пишем в статье, что это не фейки. Лишь констатируем, что они имеют место быть. Рекомендации от специальных служб, что делать, если оказались в такой ситуации в процессе подготовки, стараемся сделать их максимально понятным.
Где-то 80% в этой статье информация ставящая под сомнение официальные данные не проверенными фактами! Это ваша главная новость? И в конце последняя информация и помощь! Странные приоритеты!
Конечно не 64 человека! Напоминает связь с трагедией в Крымске и олимпиаду!
Светлана, радует, что вы все-таки дочитали до конца. Не зря мы собирали информацию. Повторюсь, мы отразили общую картину мнений по данной трагедии в информационном пространстве.