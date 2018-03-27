Кемерово: сколько пострадавших на самом деле

Страшная трагедия, которая случилась в Кемерово, подняла волну негодования и шквал эмоций у россиян. По официальным данным, при пожаре 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 9 детей. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В то же время уже к середине дня 27 марта появились данные, что в созданном родственниками пострадавших штабе подтвердили цифру в 64 пострадавших, но утверждается, что несовершеннолетних – 41.

Правдивы ли официальные данные? Некоторые люди уверены, что цифры значительно занижены и жертв было намного больше, о чем они пишут в социальных сетях, мессенджерах:

Мы видим очень много слов «очевидцев», а вот фото-, видеоподтверждений их высказываниям нет. Почему так? Ведь сейчас эра цифровых технологий. Странно, что кто-то да не сфотографировал, как «выносили сотни тел». Любое, даже самое незначительное происшествие сопровождается десятками различных снимков, селфи и прочего... Неужели в Сеть бы не просочились фото с сотнями трупов в моргах?

Конечно, можно возразить тем, что «власти дали приказ изымать все телефоны у очевидцев». Но только представьте себе, сколько человек там находилось. Да и всех невозможно найти.

В любом случае виновным придется ответить, ведь столь масштабная трагедия не оставила никого равнодушным. Президент взял это дело под личный контроль, посетив место трагедии. Там он встретился с руководством города, области и следственной группой. Затем неожиданно для всех Путин поехал в морг, чтобы встретиться с местными активистами, которые взяли официальные списки погибших для их сверки с фактическим количеством. По результатам работы общественной комиссии, расхождений в данных они не нашли. Сам президент настоятельно рекомендует не верить абсолютно всей информации из социальных сетей и ориентироваться на официальные данные.