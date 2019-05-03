Керамические виниры: особенности, этапы установки

Красивая улыбка - визитная карточка любого успешного человека. Не всех природа наградила идеально ровными и белыми зубами. Но только представьте себе, Ваша улыбка станет белоснежной, зубы красивыми и ровными. При этом без процедур отбеливания! Возможно ли это? Нужно всего лишь пройти процедуру установки виниров.

Об этой процедуре рассказал главный врач " Загородной стоматологической практики FAMILIA ", стоматолог ортопед-хирург Максим Лавриненко.

Виниры – это керамические накладки, которые устанавливаются на переднюю поверхность зубов для изменения их цвета и формы.

Особенности

Прочность

Накладки из керамики изготавливаются на высокоточном фрезерном оборудовании из прочных керамических материалов.

Минимальная толщина

Толщина накладок – 0,4-0,8 мм, в зависимости от исходной ситуации.

Обработка зуба под столь тонкие виниры минимальна или вообще отсутствует!

Универсальность

Винир – не только украшение зуба, но и его защита от воздействия вредных факторов. Слой керамики укрепляет эмаль, особенно если она уже ослаблена от трещин и сколов или ранее установленных пломб.

Когда необходимо подумать об установке

Темная пигментация зубов

Неправильная форма

Недостаточная белизна зубов

Увеличенные промежутки между зубами

Потемневшие пломбы

Сколы, трещины, стертость

Установка

Компьютерное моделирование

Еще до начала лечения стоматолог вместе с пациентом может увидеть, примерить будущий результат и при необходимости скорректировать его.

Безопасность

Использование микроскопа с немецкой оптикой или бинокуляров сделает работу максимально точной. А на этапе подготовки доктор не уберет лишних здоровых зубных тканей и вычистит кариес полностью. Залогом долголетия виниров является их точное прилегание к зубу.

Скорость

Возможности примерки и изготовления керамических виниров в собственной зуботехнической лаборатории. Это значительно уменьшает сроки лечения и исключает необходимость нескольких визитов по примерке и коррекции цвета.

Точность

Изготовление виниров на высокоточных фрезерных немецких станках исключает любые неточности конструкции, а также значительно уменьшает сроки лечения.



