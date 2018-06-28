Хедлайнеры зажгли: в Динской прошел концерт ко Дню молодежи(фото)

«РВС» удалось пообщаться с барабанщиком RayZon Дмитрием Остапенко.

– Как давно группа выступает?

– Наша группа образовалась в 2016 году. Направление музыки – альтернативный рок. Выступаем со своими песнями, очень редко бывало и такое, что исполняли кавер на каких-то определенных выступлениях.

– Первый раз выехали за пределы Краснодара?

– Нет, мы очень часто в разъездах. Скоро у нас будет фестиваль в Абинске. В Динскую приехали первый раз. Были удивлены, что позвали, и с большим удовольствием приехали.

– Почему такое название у группы?

– Мы его интерпретируем как «Луч солнца».

– Какие планы на лето у группы?

– Репетировать, конечно. Записываем сейчас новый альбом, доделываем синглы, будем в ближайшее время их выпускать. Рабочие будни, одним словом.