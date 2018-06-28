Хедлайнеры зажгли: в Динской прошел концерт ко Дню молодежи(фото)
26 июня на фонтанной площади станицы Динской прошло мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню молодежи. В программе были выступления хип-хоп, брейк-данс, вокальных коллективов и солистов РДК. В середине концерта состоялось бумажное шоу – почти вся фонтанная площадь была усеяна бумагой, которой весело перекидывались дети. Солисты исполняли известные песни, ведущие организовали флешмоб совместно с волонтерами.
Ближе к вечеру прибыли исполнители живой музыки. Это были заявленные рок-группа Hack Machine со своими собственными песнями и кавер-группа «Юла». В это время в парке культуры и отдыха состоялся показ фильма под открытым небом. Все желающие могли прийти и посмотреть фильм «Роналду против Месси» – картину о двух самых известных в мире футболистах. Тематика фильма была выбрана под самое главное событие года – чемпионат мира по футболу.
Хедлайнерами вечера, или по-русски – «гвоздем» программы стала краснодарская рок-группа RayZon. Несмотря на то, что на празднике было не так много людей, ребята смогли зарядить немногочисленную толпу энергией своего выступления. За все время, пока группа была на сцене, музыканты выложились на максимум, что вызвало у зрителей немало эмоций и впечатлений. В конце концерта ведущие выразили надежду, что это не последнее выступление группы в Динской и подарили ребятам памятные подарки.
«РВС» удалось пообщаться с барабанщиком RayZon Дмитрием Остапенко.
– Как давно группа выступает?
– Наша группа образовалась в 2016 году. Направление музыки – альтернативный рок. Выступаем со своими песнями, очень редко бывало и такое, что исполняли кавер на каких-то определенных выступлениях.
– Первый раз выехали за пределы Краснодара?
– Нет, мы очень часто в разъездах. Скоро у нас будет фестиваль в Абинске. В Динскую приехали первый раз. Были удивлены, что позвали, и с большим удовольствием приехали.
– Почему такое название у группы?
– Мы его интерпретируем как «Луч солнца».
– Какие планы на лето у группы?
– Репетировать, конечно. Записываем сейчас новый альбом, доделываем синглы, будем в ближайшее время их выпускать. Рабочие будни, одним словом.
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