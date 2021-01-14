Хочу привиться от COVID-19. Как это сделать?

Вчера, 13 января, Вениамин Кондратьев заявил, что в край уже поставили 19 тысяч доз вакцины. В соответствии с федеральным планом еще более 200 тысяч доз регион получит до февраля.

Прививку делают бесплатно и добровольно.

В Динском районе желающие могут записаться на вакцинацию обратившись в медучреждение по месту жительства или по телефону горячей линии 8(988)359-31-49. По мере поступления препарата в поликлинику, тех, кто запишется будут обзванивать и приглашать. Предварительно люди пройдут медосмотр у терапевта для получения допуска.

Сделать прививку против COVID-19 можно, если вы:

старше 18 лет;

имеете полис ОМС;

не болеете ОРВИ в момент вакцинации и не болели в последние две недели до нее;

за последние 30 дней не делали прививок;

не беременны и не кормите грудью (для женщин).





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