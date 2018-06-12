Холодное оружие 18 века можно было увидеть в Динской

В Комсомольском парке станицы Динской все желающие смогли увидеть экспонаты оружия, предметы быта и традиционной одежды кубанских казаков.

Интересную выставку организовали лидер Динского отделения Союза казачьей молодежи Кубани совместно с учащими школы № 4 и представителями местного ХКО.

"Такую выставку мы сделали впервые. Для того чтобы собрать экспонаты казаки принесли в коллекцию свои семейные реликвии. Присутствующие смогли увидеть холодное оружие 18 века кубанских, донских казаков и горских народов, — объяснил лидер Союза Владимир Ищенко. – В следующий раз хотим разнообразить выставку старинными фотографиями станичников".

Посетители парка с интересом рассматривали шашки, кинжалы, сабли, клинки, макеты современного оружия. Казаки познакомили прохожих с традиционной одеждой кубанских казаков, рассказали о героических страницах казачества в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, о современной жизни войска. А самые любознательные научились перезаряжать магазин автомата Калашникова.



