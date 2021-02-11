Хоронил кукол вместо детей. Нашумевшая история из соцсетей

11 февраля по социальным сетям стало распространяться видео. Закадровый голос мужчины рассказывает:

“В перинатальном центре Ставрополя родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван (одежда для усопшего. – Ред.). Вот что я увидел… Здесь куклы. Значит, мои дети живы, получается? Я же их оплакивал…”

После этого чледственный комитет Ставропольского края организовал процессуальную проверку сведений о подмене тел новорожденных на кукол.

Ситуацию прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

“Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала.

К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям.

В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно, – никогда.

К тому же в случае смерти тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой – после соответствующего исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Все это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации. Об итогах вас проинформирую”, – написал он в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Позже он сообщил об исходе всей этой истории.

“Проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история – выдумка... Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся – хотя бы в комментариях.

А нам всем это урок на будущее – о том как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг”, – отметил глава региона.

Позже в Сети появился видеоролик с объяснениями самой женщины.

Она действительно думала, что беременная. Это, по ее рассказу, показал тест. Сказала мужу, тот очень обрадовался. Когда пошла на УЗИ, оказалось, что плода нет. Но мужу женщина об этом не сообщила. По ее словам, она сама поверила, что внутри нее развивается ребенок. Внушила это себе до такой степени, что у нее начал расти живот, возникать шевеления. Все это время она видела, как счастлив был муж. Женщина тоже сильно хотела детей. Супруги мечтали о двойне. В день рождения мужа она ему сказала, что у них будут два мальчика.

“Я стала жить надеждой, у меня организм работал так, как будто я беременна”, – отмечает женщина.

Каждый день она задумывалась о том, чтобы рассказать семье правду. Но при этом чувствовала шевеление, готовилась к родам, покупала вещи, детскую кроватку.

“Для меня беременность была правдой”, – говорит она на видео.

В день родов (женщина сообщила мужу, что ее будут кесарить) она приехала в перинатальный центр, где, сидя на лавочке, нашла съемную квартиру. Там провела три дня. Близким сказала, что родила сама. Нашла фотографии других детей и разослала им. Перед “выпиской” решила сказать, что мальчики умерли. Купила кукол и привезла в саване домой, чтобы их не раскрывали.

Хоронить решили на родовом кладбище. Женщина попросила не раскрывать саван. Однако все случилось иначе, исход описан выше.