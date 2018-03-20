Не дали выбрать президента. Отправляли с участка на участок
Один из жителей Динской рассказал о хождениях по мукам, в которые обернулось его желание осуществить свой гражданский долг.
18 марта 2018 года они всей семьей направились к первой школе (участок 12-11), чтобы «поставить галочку» за одного из кандидатов.
«Колонки патриотично изливают из себя песни о России. Дамы в кокошниках поют слезливо-веселые русские народные. Люди нескончаемыми вереницами идут на выборы. В общем, праздник», – обрисовал обстановку динчанин.
Мужчина зашел на участок, протянул паспорт специалисту, но ему сообщили, что необходимо голосовать в другом месте. «Ваш участок – 12-13, рядом с вашим домом», – услышал он.
Избиратель совсем не расстроился, а, напротив, был даже удивлен: возможность проголосовать рядом с домом – весьма удобно. Семья развернулась и направилась к указанному месту. «Участок 12-13 удалось найти по запаху шашлыка», – иронично восстанавливает ход событий избиратель.
Его жене удалось получить бюллетень и опустить его в урну, а вот главе семейства снова не повезло – его вновь перенаправили в другой пункт. Как оказалось, его участок располагался в детском саду, находящемся недалеко от первой школы, откуда совсем недавно вернулась семья. Мужчина спросил у супруги, почему ей удалось проголосовать, а он вновь получил отказ. На что жена ответила, что ее внесли в дополнительный список.
В итоге динчанин не стал продолжать свой путь. «Выборы президента – 2018 из-за такой организации в Динской обошли меня в этот раз стороной», – закончил свое повествование мужчина.
Мы обратились к председателю ТИК Динская Александру Трофименко, чтобы он прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Границы избирательных участков установлены постановлением главы Динского района. Они были опубликованы за 45 дней до дня голосования. За 10 дней до дня голосования ТИК Динская передала списки избирателей на каждый участок для того, чтобы избиратели могли уточнить содержащиеся в них сведения о себе. Члены участковых избирательных комиссий разносили по домам 2 разновидности приглашений для избирателей с 17 февраля по 28 февраля и с 5 марта по 15 марта. В этих приглашениях были указаны сведения об адресе помещения для голосования, графике работы УИК, телефоне. Кроме того, в ТИК Динская работала горячая линия, по которой можно было получить разъяснения по любым вопросам. На сайте ЦИК РФ, избирательной комиссии Краснодарского края, ТИК Динская, работал раздел "Как найти свой участок".
Комментарии
Смешно про "Члены участковых избирательных комиссий разносили по домам 2 разновидности приглашений". За все время была в почтовом ящике одна бумажка, с напоминанием о том, что 18 марта с.г. состоятся выборы (как будто кто-то не знал про это). И всё, больше никаких данных, - ни адресов, ни телефонов. Или сам председатель ТИК не совсем честен, или работники его разгильдяи.
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Как умиляют подобные дурачки - аж слеза прошибает! Как будто кто-то в чём-то сомневался, на что-то надеялся или надеялся что- изменить... Но не перевелись ещё дэбилы на Руси! И не переведутся!
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Моей мамы в списках не могли найти в прошлых и позапрошлых выборах, теперь онв вообще не ходит на них. Бардак
Моей мамы в списках не было прошлые и позапрошлые выборы, она теперь на них не ходит