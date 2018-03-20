Не дали выбрать президента. Отправляли с участка на участок

Один из жителей Динской рассказал о хождениях по мукам, в которые обернулось его желание осуществить свой гражданский долг.



18 марта 2018 года они всей семьей направились к первой школе (участок 12-11), чтобы «поставить галочку» за одного из кандидатов.

«Колонки патриотично изливают из себя песни о России. Дамы в кокошниках поют слезливо-веселые русские народные. Люди нескончаемыми вереницами идут на выборы. В общем, праздник», – обрисовал обстановку динчанин.

Мужчина зашел на участок, протянул паспорт специалисту, но ему сообщили, что необходимо голосовать в другом месте. «Ваш участок – 12-13, рядом с вашим домом», – услышал он.

Избиратель совсем не расстроился, а, напротив, был даже удивлен: возможность проголосовать рядом с домом – весьма удобно. Семья развернулась и направилась к указанному месту. «Участок 12-13 удалось найти по запаху шашлыка», – иронично восстанавливает ход событий избиратель.

Его жене удалось получить бюллетень и опустить его в урну, а вот главе семейства снова не повезло – его вновь перенаправили в другой пункт. Как оказалось, его участок располагался в детском саду, находящемся недалеко от первой школы, откуда совсем недавно вернулась семья. Мужчина спросил у супруги, почему ей удалось проголосовать, а он вновь получил отказ. На что жена ответила, что ее внесли в дополнительный список.

В итоге динчанин не стал продолжать свой путь. «Выборы президента – 2018 из-за такой организации в Динской обошли меня в этот раз стороной», – закончил свое повествование мужчина.

Мы обратились к председателю ТИК Динская Александру Трофименко, чтобы он прокомментировал сложившуюся ситуацию.