Динчанин хотел распространять наркотики - получил 10 лет тюрьмы

В 2016 году житель станицы Динской через «Интернет» связался с продавцом наркотических средств для дальнейшего распространения наркотиков в Динском районе.

Получив в Сети сведения о месте расположения «оптовых партий» вещества под сленговым названием «Скорость» в Краснодаре, преступник приобрел его массой более 250 грамм, что является особо крупным размером.

В дальнейшем указанное наркотическое средство злоумышленник планировал расфасовать на мелкие партии и разместить в «тайники-закладки» на территории Динского района. Но правоохранительные органы задержали его и изъяли запрещенные средства.

«По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении указанного лица Динским районным судом 16 августа 2018 года вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Он осужден к окончательному наказанию по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - поясняет старший помощник прокурора Динского района, юрист 1 класса Андрей Конищев.