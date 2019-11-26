Хватит сверлить! Как бороться с шумными соседями?
Жители многоквартирных домов наверняка хоть раз да сталкивались с шумными соседями, которые мешают отдохнуть после тяжелого рабочего дня, сверля своим перфоратором. Иногда, конечно, они могут начать это делать и с утра пораньше в выходной.
Или же молодежь, показывая, кто круче, включает музыку как можно громче, даже стекла начинают дребезжать. Так хоть бы песни хорошие были...
Что делать с такими людьми и когда шум является правонарушением, объяснил журналисту «РВС» врио начальника полиции ОМВД России по Динскому району капитан полиции Федор Тимченко.
«Начнем с того, что подразумевает под собой шум. Это звук, громкость которого превышает 30 децибел.
Не является шумом плач ребенка (он не относится к административным правонарушениям).
Чаще всего в полицию поступают жалобы на «шумных соседей», которые делают ремонт с использованием громкой техники, также недовольны люди громкой музыкой из чужой квартиры или машины, которая стоит во дворе многоэтажного дома», – рассказывает Федор Тимченко.
Когда в полицию поступает жалоба такого рода, по указанному адресу отправляют наряд полиции либо участкового.
Если правонарушение подтверждается, оно квалифицируется как «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» (ст. 3.3 закона Краснодарского края № 608 «Об административных правонарушениях»).
Наказанием служит наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц – трех тысяч рублей, на юридических лиц – десяти тысяч рублей.
Если же это не помогло и снова шумят, то за повторное нарушение штраф становится больше: для граждан – 2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5 тысяч, для юридических – 50 тысяч.
Что нельзя делать в период с 23.00 до 7 утра
громко включать любые устройства, которые воспроизводят звук (в том числе и в транспортных средствах, киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, на дискотеках, балконах или подоконниках при открытых окнах);
громко петь и играть на музыкальных инструментах;
неоднократно подавать звуковые сигналы.
Как быть, если в «период тишины» другие люди шумят?
Если во дворе многоэтажного дома стоит машина, из которой громко играет музыка в ночное время, вы можете снять происходящее на мобильный телефон. Главное, чтобы был виден номер автомобиля.
Затем позвоните в полицию. Прибывшим правоохранителям передайте видеозапись. Даже если виновные скрылись, данная фиксация поможет точно привлечь их к ответственности.
Чаще всего в полицию граждане жалуются на громкую музыку в авто. К сожалению, среди молодежи сейчас модно выделиться таким способом, но вот перед кем – вопрос остается открытым.
Другая довольно распространенная жалоба – шум в соседних квартирах. Если мирным путем договориться не удалось, тогда необходимо выйти в подъезд, найти еще людей, которым мешает громкий звук (зачастую это не составит труда, ведь слышимость в современных многоэтажных домах довольно высокая), затем снять на видео (или записать на диктофон) происходящее. После этого – вызвать полицию.
Не меньше неудобств соседям доставляют и шумные ремонтные работы.
Зачастую те, кто делает ремонт, ссылаются на то, что они могут приступить к нему только в вечернее время – после работы. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, – мирно поговорить, постараться прийти к компромиссу и выбрать то время, когда это доставит минимум проблем.
Если у соседей маленькие дети, то стоит договориться о перерыве в то время, когда они спят.
Когда никакие переговоры не помогают, тогда нужно зафиксировать все на видео и обратиться в полицию.
«Стоит отметить, что разговоры, смех в подъезде не являются правонарушением. А вот если там распивают спиртные напитки, курят в любое время, это наказывается законом в виде штрафа от 500 рублей», – комментирует врио начальника полиции ОМВД России по Динскому району.
А вот если вы слышите скандал у соседей – крики, удары чего-то (неважно, это происходит в квартире или в частном доме), в любое время суток вызывайте полицию, ведь результатом бытовой ссоры могут стать очень серьезные последствия.
В Динском районе за 2019 год полицией зафиксировано 92 жалобы на шум от жителей.
При каких обстоятельствах не наказывают за шум в любое время суток?
Если в квартире или в доме произошла авария на коммунальных сетях (порыв водопровода, канализации, отопления, газовой трубы) либо ЧП, то коммунальные, аварийно-спасательные службы, сами люди имеют право проводить ремонтные работы по ликвидации последствий круглосуточно с использованием необходимой техники.
Также оперативно-следственные действия в случае совершения преступления могут проводиться специалистами в любое время.
Если рядом с домом ведется строительство, администрация принимает решение о разрешенных часах для работ.
Номера телефонов полиции в Динском районе:
8 (86162) 6-15-94, 8 (999) 437-98-29 (дежурная часть, круглосуточно);
02/102 (полиция).
Комментарии
А они действительно достали сверлить.И им насрать на людей и на время тишины Которое длится 3 часа.Детей запугали своими сранными перфораторами.