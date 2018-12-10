Кинологи проверили подозрительный пакет в Динской

В «РВС» обращаются по разным поводам. Сегодня, 10 декабря, в редакцию зашла женщина и сообщила, что на лавочке в сквере на пересечении улиц Красной и Калинина рядом с нашим зданием лежит подозрительный пакет.

«Может, кто забыл свои вещи, но ведь может и совершенно другое — взрывчатка. Времена сейчас тяжелые, нужно быть бдительным!», - сказала женщина.

Что делать в такой ситуации? Первое, что приходит на ум — сообщить в полицию. Этому нас учат со школы: увидев подозрительную вещь — сумку или пакет, - нужно позвонить в дежурную часть.

В 13.50 мы позвонили в дежурную часть ОМВД по Динскому раону и сообщили, что в сквере в центре Динской на лавочке лежит подозрительный пакет.

В 13.54 нам перезвонили и уточнили обстоятельства.

В кратчайшие сроки к скверу подъехал наряд полиции. Из автомобиля вышли два сотрудника полиции и кинолог с немецкой овчаркой. В это время в сквере не было прохожих, и кинолог приступил к работе. Тех, кто проходил мимо, просили держаться подальше. Собака — Джая — обнюхала пакет и подала сигнал, что взрывчатого вещества в нем нет.

В это время журналист «РВС», обращавшийся в полицию, давал показания сотрудникам.





После того как стало ясно, что в пакете нет ничего опасного, его бегло проверили на содержимое. Там оказались женские вещи — тапочки, влажные салфетки, а также стопка бумаги формата А4.

Сотрудники забрали пакет в полицию. Если хозяйка узнает свои вещи, пусть обращается в дежурную часть.

Как рассказали нам полицейские, такие вызовы не редкость. В полицию сообщают о подозрительных вещах, забытых в парке, скверах, возле магазинов, на остановках. К счастью, всегда оказывалось, что ничего опасного в пакетах и сумках, забытых на улицах Динкой, не оказывается.



