Кирилл из Динской очень ждет новогоднего чуда

Еще одним участником акции от «РВС» стал девятилетний Кирилл Ширяев из Динской. Светлоглазый, улыбчивый и весьма общительный мальчуган старается жить обычной жизнью, хоть это и не просто. Врачи поставили ему диагноз: аномальное развитие шейного отдела позвоночника

«Я очень люблю играть с собакой, только кличку мы ей еще не придумали, – рассказывает Кирилл о новом питомце, которого недавно нашел на улице, – а еще гладить кроликов, которые у нас живут. Из игрушек мне больше всего нравится строить дома из конструктора».

Как рассказала мама мальчика Елена, диагноз сыну поставили не сразу: «Мы обратились в больницу, так как у Кирилла было заболевание «кривошея». Нам дали направление в Краснодар, где поставили аномальное развитие шейного отдела позвоночника».

О том, что приходится переживать сыну, женщина рассказывает с болью в глазах, но старается не давать волю эмоциям в присутствии Кирилла. А как иначе?



