Кирилл из Динской очень ждет новогоднего чуда
Еще одним участником акции от «РВС» стал девятилетний Кирилл Ширяев из Динской. Светлоглазый, улыбчивый и весьма общительный мальчуган старается жить обычной жизнью, хоть это и не просто. Врачи поставили ему диагноз: аномальное развитие шейного отдела позвоночника
«Я очень люблю играть с собакой, только кличку мы ей еще не придумали, – рассказывает Кирилл о новом питомце, которого недавно нашел на улице, – а еще гладить кроликов, которые у нас живут. Из игрушек мне больше всего нравится строить дома из конструктора».
Как рассказала мама мальчика Елена, диагноз сыну поставили не сразу: «Мы обратились в больницу, так как у Кирилла было заболевание «кривошея». Нам дали направление в Краснодар, где поставили аномальное развитие шейного отдела позвоночника».
О том, что приходится переживать сыну, женщина рассказывает с болью в глазах, но старается не давать волю эмоциям в присутствии Кирилла. А как иначе?
При этой болезни он не может нормально заниматься. У него начинаются сильные головные боли, идет кровь из носа. Сейчас это происходит все чаще.
«Если он побегает или попрыгает, начинают болеть спина, ножки, ручки, коленные суставы, - продолжает Елена. - Постоянно принимаем препараты. Физическая активность Кириллу противопоказана. Объясняем ему, что нельзя бегать и прыгать, но он же ребенок. А потом все болит. Он получает меньшее лечение, чем мог бы при этом диагнозе. Оперативное вмешательство и массаж противопоказаны. У Кирилла слишком близко расположен костный мозг. Еще и позвонки срослись как-то осколовидочно и могут в любое время надломиться. Сейчас ребенок на инвалидности, группу приходится продлевать каждый год».
Кирилл находится на домашнем обучении, занимается по программе, отличающейся от обычной школьной. Он немного не успевает усваивать материал. Иногда подводит память. Например, выучил таблицу умножения, а через несколько дней забыл ее.
У Кирилла есть братья, младшему Андрею 5 лет. Старшему Илье 11, он занимается мини-гольфом и футболом. Основной добытчик в семье – папа Владимир. Мама Елена не может себе позволить выйти на работу, нужно осуществлять уход за сыном.
В подарок от Деда Мороза мальчик очень хочет получить планшет.
Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Кирилла, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.
В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к Кириллу и поздравят его с Новым годом.
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