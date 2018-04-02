Клещи атакуют жителей района. Спасение – в ваших руках

В Динском районе уже проснулись клещи и пошли в наступление на людей и животных. В редакцию «РВС» пришло сообщение из садового товарищества «Труд». Озадаченная жительница рассказала о том, что ее кот принес на себе домой больше десятка паразитов. Она опасается за здоровье своих детей и просит администрацию обязать владельцев участков потравить насекомых. Как оказалось, к ветеринарам уже около двух месяцев обращаются хозяева собак, которых покусали клещи. Троих животных спасти не удалось. Это редкие случаи, но они повторяются из года в год.





Как защитить собаку от клеща...





«Каждое пятое животное, поступающее в клинику, страдает инфекцией, переданной с укусом клеща. В основном это пироплазмоз, при котором идет разрушение эритроцитов, вызывающее у собаки кровопотерю. Если вовремя не обратиться за помощью, у животного развивается нарушение координации движений, возникает желтушность слизистых. Это говорит о возникновении гепатита. Помочь на этом этапе заболевания домашнему питомцу уже невозможно. Такое бывает редко – не более 1 % всех случаев, но происходит регулярно», – сообщил Андрей Шиян, руководитель ветеринарной клиники «Шанс».

Ветеринарный специалист добавил, что хозяева собак обращаются в стационар, когда животное становится вялым, отказывается от корма. Это происходит примерно на третий день после укуса клеща. Выявить заболевание можно только при помощи анализа крови. Лечение пироплазмоза комплексное – это капельницы в условиях стационара и инъекции противовоспалительных препаратов. В течение 2-3 дней собака становится на ноги при своевременном обращении. Однако после этого иммунитет не формируется, при повторном укусе лечение необходимо повторить. Средняя стоимость этих услуг составляет около одной тысячи рублей.

...а тек же себя и детей

Много хлопот маленькие вампиры уже успели доставить жителям различных поселений района. Нововеличковская, Динская, Агроном, Новотитаровская, Старомышастовская… Кровососы нападают на детей, цепляются к собакам и кошкам. Люди в соцсетях просят совета, чем уморить зловредных насекомых.

«Да, вчера возила сына в приемный покой снимать клеща с головы. Мы живем в пос. Агроном», – сообщила @valentinashatoxina.

«Сам на себе ловил после Комсомольского парка, с неделю назад»,– пишет @antonvystoropskii.

«Мы на днях у дочки на голове вытаскивали, – рассказывает @tanyarnold. – Вчера на кафеле одного поймали».

«Станица Старомышастовская. Тоже клещей полно, с каждым годом все больше и больше. Раньше лесополосы обрабатывали от паразитов, а сейчас никому ничего не надо», – сетует @kseniyagromova77.

«В Динской их тьма! Гулял с псом, так на мне их за 20 минут было около 15 штук! Гуляли возле речки», – говорит @sportik_88.

Как избавиться от клещей на приусадебном участке?

В Динском районе с паразитами борются двумя способами: массово и индивидуально. Ежегодно в мае-июне в сельских поселениях проводится обработка общественных мест от клещей: парков, скверов, детских городков.

«Мы заключаем договор со специализированной организацией, которая обрабатывает нашу территорию. В прошлом году на эти цели в Новотитаровском сельском поселении было направлено 20 тысяч рублей. В ближайшее время мы заключим договор для работы в этом году. Что касается личных обращений граждан, мы реагируем на жалобы: если укусы клещей произошли в общественных местах, регистрируем и принимаем меры, если на собственных участках – рекомендуем обратиться в ветслужбу», – сообщил заместитель главы Новотитаровского сельского поселения Геннадий Черныш.

«Что у нас в Агрономе есть покусанные клещами — впервые такую жалобу за 10 лет слышу. Мы ведем обработку от насекомых по договору со спецорганизацией, уничтожаем паразитов в общественных местах: в парке, на территории детского сада, школы, спортплощадки. Это состоится примерно в июне, когда клещи начинают откладывать личинки, чтобы уничтожить всех и сразу», – рассказал глава Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов.

«Жители с просьбой обработать территорию от клещей стали обращаться к нам с неделю назад. В основном из поселка Агроном и Красносельского поселения. Бывает, люди объединяются по 2-3 двора для протравки участков. В прошлом году в это время подобных обращений еще не было. Мы проводим дезинсекцию специальным препаратом. Он абсолютно безопасен для людей. После обработки губительно действует на клещей в течение месяца-полутора. Поэтому все особи с соседних участков погибают тоже, если пытаются переползти. Обработка осуществляется два раза в сезон, через 2-2,5 месяца», – рассказал «РВС» руководитель компании «Санлэнд» Александр Мардус.

Стоимость работы, подчеркнул специалист, зависит от размера территории. Участок до 5 соток обойдется владельцу в 3,5 тысячи рублей. Свыше 5 соток и до 20 – в 5 тысяч. Сделать дезинсекцию самостоятельно сложно — необходимо специальное оборудование. Просто веником распылить препарат по участку — это деньги на ветер. А стоит средство не дешево.

«Особенностью этого года является то, что укусы клещей начали регистрироваться с февраля. Зараженных боррелиозом не выявлено. В прошлом году в этот период пострадавших от насекомых не было. Случаи заболевания среди жителей Динского района были единичными», – сообщила Наталья Чмеленко, районный врач-эпидемиолог Динской ЦРБ.

В то же время в Краснодарском крае, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году в больницы с укусами клещей обратились 111 человек. Из них 53 ребенка в возрасте до 14 лет. У троих кубанцев диагностировали клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Чтобы обезопасить население от паразитов, в крае началась обработка территорий. 15 % от запланированных площадей прошли дезинсекцию.

За 2017 год укушенных по краю было 5032 человека, из них детей до 17 лет – 2219 человек.

Чем опасна болезнь Лайма?

Фото bezbolezney.ru

Клещи в Краснодарском крае переносят ряд опасных заболеваний: геморрагические лихорадки, туляремию. Наиболее часто встречается боррелиоз, или болезнь Лайма. Инкубационный период длится от 2 до 32 дней. Зараза атакует человека поэтапно. Сначала возможны недомогание, подъем температуры, мышечные боли. В месте укуса насекомого появляется округлое покраснение, окруженное возвышенной каймой. Оно постепенно увеличивается. На втором этапе болезни Лайма развиваются осложнения в виде неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, что является опасным для жизни. В более поздний период появляются воспаления кожи, суставов. В большинстве случаев от клещевого боррелиоза люди не умирают.

Что делать, если вас укусил клещ?

При укусе клеща надо соблюдать главные правила:

Лучше извлечь насекомое в условиях стационара.

В течение 10 дней следует измерять температуру. Если начинается лихорадка, это признак инфицирования, необходимо сразу обращаться к врачу.

Если не получается при обнаружении кровососа на теле добраться до больницы, можно извлечь клеща самостоятельно: надеть перчатки и осторожно вытащить выкручивающими движениями. Давить насекомое нельзя — можно заразиться через неповрежденные ткани.

Ранку обработать йодом или спиртом.

А клеща поместить в емкость и прикрыть салфеткой.

Лучше всего отправить его на исследование.

На этикетке необходимо указать дату, время, место обнаружения (присасывания) клеща, Ф.И.О. пострадавшего, телефон для получения информации о результатах исследования клеща.

Сдать паразита нужно в аккредитованную лабораторию – ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае": г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1, (861) 267-33-98 (факс).

За исследование придется заплатить: полный анализ, включая боррелиоз, энцефалит, анаплазмозы, крымскую геморрагическую лихорадку, стоит 900 рублей, только на боррелиоз (но сюда включается также исследование на энцефалит и анаплазмозы) – 450 рублей.

Вакцины от боррелиоза не существует. Необходимо соблюдать все меры осторожности, гуляя на природе: надевать светлую, прилегающую к телу одежду, постоянно осматриваться, пользоваться репеллентами.