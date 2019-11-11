Клубничные баталии: конкуренты выясняют отношения

В редакцию «РВС» обратились жители, которые пожаловались, что на территории фермерского хозяйства, расположенного вдоль дороги «Динская — Старомышастовская», образовались залежи мусора, который никто не убирает.





- Предприниматель занимается клубникой. Снаружи у фермера все красиво, порядок, но если заглянуть поглубже... Я обрабатываю землю по соседству, и каждый раз вижу это: за лесополосой накатанная дорога для сельхозтехники. За забором сложены кучи полиэтилена. Они накапливаются в течение нескольких лет, там горы трехметровой высоты. Ветер разносит пленку по лесополосе, загрязняет ее. Люди жалуются на свалки мусора у контейнеров, а тут такая же история, только на территории фермерского хозяйства.









Им, получается, можно?

Рядом с мусором — яма, в которую выбрасывают плохую клубнику — настоящая помойка.





Я опубликовал видео в Интернете, его подхватили разные группы. В итоге к фермерам приехала проверка. Насколько мне известно, они сказали, что мусор вывозят. Но если регулярно вывозят, откуда такие накопления? Собрать мусор - это дело 15 минут, а кучи там лежат несколько лет.

На видео, опубликованном на ютюбе, также озвучены и другие претензии к фермерам: на кургане оборудована поливочная станция, незаконно огорожена лесополоса, хранятся канистры из-под химикатов.





Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «РВС» выехали на место. Хозяйство с одной стороны примыкает к дороге, с другой — к лесополосе. Вдоль лесополосы — накатанная по грунту дорога. Проехав по ней, мы увидели на территории хозяйства кучи мусора, о которых шла речь в обращении. Это отработанная пленка. Рядом — ворота и заезд для транспорта.









К нам навстречу вышли фермеры: муж и жена. Услышав суть вопроса, не удивились, так как, по их словам, к ним за последние дни приезжало несколько проверок.

Супруги ответили на вопросы, озвученные в видео и показали, как устроена работа хозяйства.

Кусты клубники, которые уже отплодоносили, мы косим, а пленку убираем. Кладем в кучи, вызываем машину, и она увозит. Вчера приезжала машина, загрузилась полная и уехала, сегодня (11 ноября — прим. редакции) приедет еще одна.

Это не накопленная пленка, а то, что мы сняли недавно. Таков технологический процесс, его избежать невозможно. Пленка нужна, чтобы ягода не касалась земли, иначе с этой стороны она начнет пропадать. Клубничные грядки в хозяйстве укрыты пленкой, а междурядья — специальной тканью Также пленка сохраняет влагу в земле, что очень важно в нашем жарком климате. Это мы делаем каждый год поздней осенью.





Гнилую клубнику мы складываем в компостную яму. Туда же заливаем бактерии, способствующие быстрому разложению. Мы же не можем оставить на грядке гнилую ягоду. А в итоге получаем удобрение для сада.

В пластиковых канистрах мы закупаем биологические препараты. Они совершенно безвредны для человека. Химию мы не используем.





Фермеры провели нас по всей территории. Показали канистры, хранящиеся в нескольких помещениях. Все они с этикетками биологических препаратов.

На полях в это время года традиционно - горячая пора. Высаживается рассада клубники, кусты малины. По словам фермеров, их главная задача — успеть все сделать, пока стоит хорошая погода и не началась слякоть.

Мы прошли к хозяйственной постройке, расположенной неподалеку от кургана. В ней находится склад для поливочного инструмента.





Сама скважина — за несколько метров, у границы поля.





По словам фермеров, курганы прошли археологические изыскания и не представляют исторической ценности.

- После публикации этого видео к нам приезжало несколько проверок, проверяли границы участка, нарушений не выявили, - отметили супруги. - Мы работаем пять лет, никаких нареканий никогда не было. У нас в Москву закупали клубнику, проверили ягоду на химию — ничего не обнаружили.







