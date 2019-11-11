Клубничные баталии: конкуренты выясняют отношения
В редакцию «РВС» обратились жители, которые пожаловались, что на территории фермерского хозяйства, расположенного вдоль дороги «Динская — Старомышастовская», образовались залежи мусора, который никто не убирает.
- Предприниматель занимается клубникой. Снаружи у фермера все красиво, порядок, но если заглянуть поглубже... Я обрабатываю землю по соседству, и каждый раз вижу это: за лесополосой накатанная дорога для сельхозтехники. За забором сложены кучи полиэтилена. Они накапливаются в течение нескольких лет, там горы трехметровой высоты. Ветер разносит пленку по лесополосе, загрязняет ее. Люди жалуются на свалки мусора у контейнеров, а тут такая же история, только на территории фермерского хозяйства.
Им, получается, можно?
Рядом с мусором — яма, в которую выбрасывают плохую клубнику — настоящая помойка.
Я опубликовал видео в Интернете, его подхватили разные группы. В итоге к фермерам приехала проверка. Насколько мне известно, они сказали, что мусор вывозят. Но если регулярно вывозят, откуда такие накопления? Собрать мусор - это дело 15 минут, а кучи там лежат несколько лет.
На видео, опубликованном на ютюбе, также озвучены и другие претензии к фермерам: на кургане оборудована поливочная станция, незаконно огорожена лесополоса, хранятся канистры из-под химикатов.
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «РВС» выехали на место. Хозяйство с одной стороны примыкает к дороге, с другой — к лесополосе. Вдоль лесополосы — накатанная по грунту дорога. Проехав по ней, мы увидели на территории хозяйства кучи мусора, о которых шла речь в обращении. Это отработанная пленка. Рядом — ворота и заезд для транспорта.
К нам навстречу вышли фермеры: муж и жена. Услышав суть вопроса, не удивились, так как, по их словам, к ним за последние дни приезжало несколько проверок.
Супруги ответили на вопросы, озвученные в видео и показали, как устроена работа хозяйства.
Кусты клубники, которые уже отплодоносили, мы косим, а пленку убираем. Кладем в кучи, вызываем машину, и она увозит. Вчера приезжала машина, загрузилась полная и уехала, сегодня (11 ноября — прим. редакции) приедет еще одна.
Это не накопленная пленка, а то, что мы сняли недавно. Таков технологический процесс, его избежать невозможно. Пленка нужна, чтобы ягода не касалась земли, иначе с этой стороны она начнет пропадать. Клубничные грядки в хозяйстве укрыты пленкой, а междурядья — специальной тканью Также пленка сохраняет влагу в земле, что очень важно в нашем жарком климате.
Это мы делаем каждый год поздней осенью.
Гнилую клубнику мы складываем в компостную яму. Туда же заливаем бактерии, способствующие быстрому разложению. Мы же не можем оставить на грядке гнилую ягоду. А в итоге получаем удобрение для сада.
В пластиковых канистрах мы закупаем биологические препараты. Они совершенно безвредны для человека. Химию мы не используем.
Фермеры провели нас по всей территории. Показали канистры, хранящиеся в нескольких помещениях. Все они с этикетками биологических препаратов.
На полях в это время года традиционно - горячая пора. Высаживается рассада клубники, кусты малины. По словам фермеров, их главная задача — успеть все сделать, пока стоит хорошая погода и не началась слякоть.
Мы прошли к хозяйственной постройке, расположенной неподалеку от кургана. В ней находится склад для поливочного инструмента.
Сама скважина — за несколько метров, у границы поля.
По словам фермеров, курганы прошли археологические изыскания и не представляют исторической ценности.
- После публикации этого видео к нам приезжало несколько проверок, проверяли границы участка, нарушений не выявили, - отметили супруги. - Мы работаем пять лет, никаких нареканий никогда не было. У нас в Москву закупали клубнику, проверили ягоду на химию — ничего не обнаружили.
Мы думаем подать в суд на них, чтобы защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию. Нам устроили нервотрепку. Они тут такое вытворяли, пока снимали видео. Издевались над нами, обзывали. Мы полицию вызывали, им предписание вынесли не ругаться матом. Да, они теперь не ругаются, но литературными словами унижают, говорят, что жизни нам не будет здесь. Что они все проверки на вас натравят.
А за что?
На этот вопрос фермеры ответили так: это происки конкурентов.
- Все дело в том, что мы выиграли аукцион на соседний участок, который они ранее обрабатывали. Но мы все сделали честно, заплатили сумму, которую они не смогли перебить. А теперь вокруг нас происходят скандалы, чтобы помешать нам работать.
Мы обратились в управлении сельского хозяйства администрации Динского района за комментарием по итогам проверки фермерского хозяйства. Начальник управления Сергей Коробченко прокомментировали, что материалы по данному вопросу находятся в работе.
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