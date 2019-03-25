Когда будут чистить реки Динского района?

Когда будут чистить реки Динского района?

Когда будут чистить реки Динского района?

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10 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяРека КочетыРека ПонураЧистка рек

Проблема загрязнения рек очень беспокоит жителей Динского района. Так, например, на фото — русло реки Понуры в станице Новотитаровской. Когда-то здесь даже плавали. Сейчас дно полностью заросло камышом. Зарастание камышом, лотосом, нечищенное русло и берега — динчане пишут в «РВС», что реки нужно спасать.

На один из таких комментариев под публикацией в инстаграме «РВС» о том, что главой района выбран Евгений Пергун, получен ответ из официального аккаунта администрации Динского района:

Проблема чистки рек была поднята 2 февраля 2019 года на краевом совещании под председательством вице-губернатора Кубани А. Н. Коробки, так как приобрела краевой масштаб. По итогам совещания Министерству природных ресурсов Краснодарского края было поручено в течение 2 месяцев разработать госпрограмму с перечнем мероприятий по чистке русел рек Кубани, в том числе и Динского района, на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Чистка 1 километра реки на сегодняшний день обходится приблизительно в 7 миллионов рублей. Ни один муниципалитет самостоятельно не потянет эту работу. Поэтому проблема будет решаться на более высоком уровне.

Комментарии

сеня
сеня 7 часов назад

Сейчас каждый сам себе хозяин. Взял кусок реки в аренду, перекрыл водоток. Хочу открою, хочу не открою. Течение остановилось, реки заилились и превратились в болота. В Пластуновской возле усадьбы Фамилия воды полно,трубы на дамбе перекрыты, а ниже по течению всё обмелело и зарастает.Тут одной чисткой не поможешь. Я считаю, что у реки должен быть один ответственный ответственный за водоток и только он мог бы управлять этим процессом.

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Сергей Владимирович
Сергей Владимирович 6 часов назад

Ага вот только перекрыли реки дамбами с узкими трубами не "сами себе хозяева", а самые лучшие инженеры еще во времена Великого и Могучего.

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Пушкин
Пушкин 1 час назад

Взял реку в аренду ,займись чисткой,а то только мастера рыбаков Гонять!!!!

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