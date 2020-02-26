Когда и где отключат газ в Динском районе?

Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах:

Ст. Динская

25-26 февраля 2020 года

Пер. Красный, 110

25 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





25-27 февраля 2020 года

Ул. Красная, 90; ул. Красная, 111; ул. Ленина, 21

25-26 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

27 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Ст. Васюринская

25-27 февраля 2020 года

Ул. Комсомольская, 52

25-26 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

27 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Пос. Южный

25-27 февраля 2020 года

Ул. Екатерининская, 6/1; ул. Екатерининская 6/2; ул. Екатерининская 6/3

25-26 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

27 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Пос. Зарождение

25-26 февраля 2020 года

25 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.