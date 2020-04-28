Когда и как изменится схема движения в центре Динской?

Динчанин заметил, что на улицах, расположенных рядом с рынком, кое-где появились знаки, свидетельствующие о том, что дорога теперь станет односторонней. Об этом он сообщил в редакцию.

Как пояснили журналисту “РВС” в администрации Динского сельского поселения, действительно, движение по улицам, находящимся рядом с рынком, станет односторонним:

улица Красноармейская (от ул. Комсомольской до ул. Красной). Движение в сторону Красной;

улица Пролетарская (от ул. Красной до ул. Комсомольской). Движение в сторону Комсомольской;

улица Чапаева (от ул. Калинина до ул. Луначарского). Движение в сторону Луначарского;

улица Советская (от ул. Комсомольской до ул. Чапаева). Движение в сторону Чапаева.

Но изменения вступят в силу только после окончания реконструкции улицы Красной. Пока знаки будут закрыты и схема движения остается прежней.