Когда и какие продукты освящать на Пасху в Динском районе
Уже на этой неделе православные христиане всего мира будут отмечать Светлое Христово Воскресение. Традиционно все верующие смогут освятить праздничные куличи, крашеные яйца и еду для разговения в храмах.
В Динском районе Пасхальные богослужения пройдут во всех церквях. Освятить продукты прихожане смогут в следующие часы.
Станицы Динская, Новотитаровская и Пластуновская:
суббота, 7 апреля — с 10.30 до 16.00;
воскресенье, 8 апреля — с 3.00 до 16.00.
Освящение будет проходить по мере наплыва людей.
В остальных поселениях пасхальные куличи можно будет освятить в субботу сразу после литургии и в воскресенье после ночной службы.
Продукты, которые должны быть в пасхальной корзине
Куличи. Они символизируют собой хлеб, который Иисус преломил накануне казни и раздал своим ученикам. Это образ Царства Небесного и воскресения для всех истинно верующих. В последнее время все большую популярность приобретает творожная пасха, которую тоже можно положить в корзину для освящения.
Крашеные яйца. Крашенки красного цвета олицетворяют возрождение к новой жизни. Но вы можете взять с собой красиво разрисованные яйца любого цвета. Скорлупа — символ камня, который закрывал вход в скалу с погребенным Иисусом Христом.
Соль. С давних времен она считается оберегом от всего плохого, символизирует достаток. Ее нужно заготовить в четверг, а затем взять с собой в церковь. Эта соль будет оберегать вас весь год, считается, что она также обладает целебными свойствами.
Хрен. Возможно, это вас удивит, но он является символом несокрушимости духа. Есть легенда, что Иисуса хотели отравить корешками хрена, ведь они в то время считались ядовитыми из-за специфического вкуса, но, как известно, это не удалось. Впоследствии хрен стал символом веры в Воскресение Христа.
Мясные продукты. В пасхальную корзину можно положить кусочек домашней колбасы, сала, ветчины, разных копченостей. Но помните о том, что нельзя приносить в церковь и освящать кровянку, ведь в Писании сказано не употреблять продукты из крови.
Кагор. Это единственный алкогольный напиток, который используется священниками при проведении церковных обрядов. Сам Иисус превращал воду в вино.
Продукты берите в небольшом количестве, ведь они предназначены исключительно для разговения. Пасхальную корзину лучше приготовить заранее, чтобы в последний момент не забыть ничего важного.
Также помните о том, что освященные продукты нельзя выбрасывать. Вы можете поделиться ими с родными и друзьями.
Редакция «РВС» желает вам хорошо отпраздновать Пасху. Счастья и мира вашим семьям!
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