Когда и какие продукты освящать на Пасху в Динском районе

Уже на этой неделе православные христиане всего мира будут отмечать Светлое Христово Воскресение. Традиционно все верующие смогут освятить праздничные куличи, крашеные яйца и еду для разговения в храмах.

В Динском районе Пасхальные богослужения пройдут во всех церквях. Освятить продукты прихожане смогут в следующие часы.

Станицы Динская, Новотитаровская и Пластуновская:

суббота, 7 апреля — с 10.30 до 16.00;

воскресенье, 8 апреля — с 3.00 до 16.00.

Освящение будет проходить по мере наплыва людей.

В остальных поселениях пасхальные куличи можно будет освятить в субботу сразу после литургии и в воскресенье после ночной службы.





Продукты, которые должны быть в пасхальной корзине