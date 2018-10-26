Когда начнется капитальная реконструкция улицы Красной в Динской?

Вопросы, касающиеся ремонта дорог в Динском сельском поселении, обсудили на совещании с участием заместителя главы администрации Динского района по вопросам ЖКХ и градостроительства Юрия Савенко, главы Динского сельского поселения Виталия Литвинова и других специалистов. Также на совещании присутствовали председатели ТОСов и журналисты.

Деньги – краевые, дороги – наши

Первым пунктом стал отчет о краевой программе «Безопасные и качественные дороги». Динской район в ней участвует, так как наряду с другими 16 муниципальными образованиями входит в Краснодарскую городскую агломерацию. Деньги по программе в 2018 году пошли на ремонт дорог в Динском и Мичуринском поселениях.

Протяженность отремонтированных дорог – 5,82 км. В Динском это улица Ульянова, 70 лет Октября, Ужгородская, Малая. Сумма контракта – почти 7 млн руб.

На территории Мичуринского сельского поселения выполнен ремонт подъездов к поселкам Янтарному, Вишняки, части улиц Садовой и Дорожной. Сумма контракта – 10 млн.

Как происходит формирование улиц для участия в программе? Юрий Савенко подробно разъяснил этот механизм.

– Полномочия по ремонту и содержанию дорог закреплены за поселениями. Все обращения граждан по этим вопросам направляются в поселения. Исходя из них, а также из состояния дорог и соблюдения безопасности движения глава поселения формирует заявку, которая включает в себя определенный пакет документов. Заявка попадает в район, и уже оттуда все заявки от 10 поселений направляются в Министерство транспорта края.

Ежегодно в 3-4 квартале проходит отбор на уровне субъекта. Там распределяют деньги по программе софинансирования ремонта дорог.

В этом году существенно увеличено финансирование из краевого и федерального бюджетов на ремонт дорог в Динском районе. С 60 миллионов до 120. Это прорыв! На следующий год будет еще больше. На сегодня в заявках в Министерство транспорта на 2019 год от района поступило обращений на 600 млн руб. Понятно, что не все пройдут, но по самым важным деньги будут выделены.

Прокомментировал этот вопрос и Виталий Литвинов.

– По программе у нас отремонтированы 4 объекта. Но, чтобы понимать, из этих 7 млн администрация поселения затратила 347 тысяч. Нам выгодно участие в таких программах.

Дороги в микрорайоне Солнечном-2

Далее вопросы о ремонте дорог стали задавать председатели ТОСов. Первый – когда будут делать дороги в Солнечном-2?

Виталий Литвинов:

– Там практически ни на одну улицу документации нет. На сегодня мы подготовили документы на несколько улиц, запланировали их ремонт. В этом году мы Центральную отремонтировали и улицу Автомобилистов. В следующем году планируем отремонтировать улицу Лермонтова.

Октябрьская и Коммунальная

Вопрос от ТОС:

– По Октябрьской от Садовой до больницы ни пройти ни проехать. Когда там будут делать дорогу?

Виталий Литвинов:

- Знаем об этой проблеме. В следующем году начнется капитальный ремонт улицы Коммунальной. Транспорт во время ремонта будут пускать по Октябрьской. Так что Октябрьской займемся.

Улица Красная

Большинство вопросов, в том числе и от журналиста «РВС», касались улицы Красной. Проблем на ней хоть отбавляй. К остановкам нет подъездов для автобусов, некоторые перекрестки нуждаются в светофорах, освещение, ширина проезжей части, благоустройство прилегающей территории. О том, что ждет Красную, рассказал Юрий Савенко:

– Принято решение о том, чтобы всю прилегающую территорию к улице Красной передать в край. Сейчас это только проезжая часть от бордюра до бордюра. На сегодня наша основная задача – это передача в краевое ведение и разработка проекта капитальной реконструкции. Достигнуто соглашение о том, что краевое Министерство транспорта выделяет серьезные средства на реконструкцию. Как раз сейчас ведется проектирование, в котором будут учтены все проблемные моменты. Прилегающую территорию планируется обустроить в едином стиле. Насколько это возможно, расширить проезжую часть. Продумываем организацию и безопасность дорожного движения. В рамках капитального ремонта Красной будет подниматься все покрытие проезжей части, будет устраиваться ливневая канализация.

На вопрос журналиста «РВС», когда будет завершена реконструкция, Юрий Савенко ответил:

– Мы планируем завершить работы в 2019-20 годах. В следующем году начнутся монтажные работы. Будут меняться опоры освещения, остановочные пункты, тротуары, подъездные пути. Задача – отремонтировать и Коммунальную, которая станет полноценной альтернативой Красной.

Тротуары

Много вопросов касалось и тротуаров. Например, на Железнодорожной.

Юрий Савенко посоветовал Виталию Литвинову проанализировать потребность в тротуарах в Динском поселении и к заявке по дорогам для Министерства транспорта добавить заявку по тротуарам.

– При формировании реестра дорог на ремонт всегда нужно учитывать тротуар. Если технически это возможно, будем устраивать пешеходные дорожки, – отметил заместитель главы.

Объездная дорога

– Планировалась дорога объездная. Будут ли ее делать?

Юрий Савенко:

– Полномочия по проектированию – за Министерством транспорта Краснодарского края. Дорогу включили в проектирование на следующий год, при наличии финансирования на уровне субъекта ее начнут строить.

Парковки

Еще один «больной» для Динской вопрос – отсутствие мест на парковках. На тех, что есть, места постоянно заняты такси. Припарковаться у магазина и пойти спокойно за покупками – подчас невыполнимая задача.

Виталий Литвинов:

– Проблема с парковками очень серьезная. Мы изучили эту ситуацию. Практически весь транспорт, занимающий места на общественных парковках, принадлежит нашим жителям, приехавшим на работу. Организации не делают для своих сотрудников парковки, в итоге они занимают парковки у магазинов и социальных объектов. Думали сделать парковки платными. До часа нахождения – бесплатно, дальше – оплачивай. Удобно тем, кто приехал за покупками, привез ребенка куда-то – им это будет бесплатно, а хочешь машину на целый день поставить – плати. Обдумываем и другие варианты, но пока выхода мы не нашли. Просим у района выделить землю для парковок. Но негде, сами видите. Будем принимать какие-то кардинальные меры. Выход нужно найти.