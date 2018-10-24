Когда начнется отопительный сезон в Динском районе?

Октябрь заканчивается, заметно похолодало, и многие из счастливых обладателей автономного отопления уже радуются теплым батареям. А когда же официально начнется отопительный сезон и станут отапливать школы, детские сады и другие социальные объекты?

На этот вопрос журналистам «РВС» ответил начальник МУП «Динская компания «Тепло» Евгений Ивченко.

- Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов. Сейчас пока необходимости подавать тепло в учреждения нет. Сегодня, 24 октября, мы с главой поселения Виталием Литвиновым с утра объехали детские сады и проверили, тепло ли в зданиях. Выяснилось, что температура внутри вполне комфортная, ни родители, ни воспитатели не жалуются на холод.

Сейчас мы отапливаем только ЦРБ.

В Динской 14 котельных, три из них предназначены для подачи горячей воды. С сегодняшнего дня эти котельные подают горячую воду. У нас была проблема с одной, обслуживающей многоквартирные дома по улице Красной. Поломку устранили, горячая вода подается жителям.







