Когда начнется ремонт автостанции?

В свете вчерашнего посещения чиновниками аварийной автостанции в станице Динской, возник большой резонанс среди населения.

Чтобы узнать подробности проведения ремонтных работ и дальнейшей судьбы привокзальной площади, журналист «РВС» связалась с представителем районной администрации, который прокомментировал ситуацию:

«Ждем, когда завершится конкурсное производство АТП. Это имущество будет реализовано», - пояснил чиновник.

Глава района вместе с министром и конкурсным управляющим обсудили сейчас, какие необходимо принять меры, чтобы на этот период, пока конкурсное производство завершается, автостанция существовала. Первоочередная задача — ямочный ремонт, ограждение аварийного павильона, замена остановок на аналогичные, которые будут в хорошем состоянии.

«В ближайшие дни начнется ямочный ремонт. Через неделю-две приступят к ограждению здания. Работы будут проводиться за счет конкурсного управляющего, который обязан содержать имущество на период его реализации.

Силами поселения будет сделан тротуар.

Сейчас главная задача — сделать все, что можно без капитальных вложений, понимая, что это имущество будет еще реализовываться», - рассказал представитель власти.

Пока утвержденной концепции реконструкции автостанции нет. Нужно создать и парковку для автомобилей провожающих, и заезд для автобусов...

Схема реконструкции будет утверждена в первом квартале 2020 года.