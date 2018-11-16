Когда наведут порядок с такси в Динской?

Когда наведут порядок с такси в Динской?

Когда наведут порядок с такси в Динской?

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  Говорят, что  в России  всего две проблемы.  В Динской  есть и третья – такси. Сколько мы уже писали  о том, что стихийные стоянки такси в центре станицы  не дают простым автовладельцам парковать свои авто возле магазинов, организаций и учреждений, в которые они приехали.  Да только воз и ныне там. 

С очередным криком души  насчет такси  в редакцию «РВС»  обратилась жительница  райцентра.

«В здании Динск-Сити» устроили отделение Сбербанка. В центре, всем удобно. Да вот только приехать в банк и оставить свое авто неподалеку просто невозможно. Парковка всегда занята таксистами! Стоят в два ряда, создают по-настоящему аварийную обстановку, но никого это не волнует! Неужели они соблюдают правила стоянки? Неужели нельзя призвать их  к порядку?»

Глава района  Сергей Пономарев  также на совещаниях неоднократно поднимал вопрос  о таксистах, которые не только создают стихийные стоянки на  самых востребованных  парковках в центре, но и мусорят на той территории, где  стоят их машины.

Глава Динского поселения Виталий Литвинов рассматривает данный вопрос  в комплксе с проблемой нехватки парковочных мест в центре.  В поселении разрабатывается комплекс мер  по его решению, включая и устройства платных парковок для тех, кто ставит машину на весь день. Чтобы те, кто приехал в магазин, банк, на рынок и т.д. могли спокойно поставить свое авто поблизости к зданию, в которое им нужно.

Как следует из официального письма из администрации поселения,    «при утверждении бюджета  на 2019-й год депутатам местного совета будет предложен на рассмотрение вопрос об организации регламентированных  парковочных мест для автомобилей такси».

Вот  только  вопрос, будут ли таксисты на них  парковаться, если  им и возле «Динск-Сити», судя по всему,  вполне себе комфортно.

«Надеемся, что публикация в «РВС» привлечет внимание властей к этой проблеме.  Мы, простые жители, очень просим  навести порядок с такси!», - подытожила свое обращение женщина.

Комментарии

сеня
сеня 2 часа назад

Стоянка возле ТД Остапенко заставлена корытами продавцов этих же магазинов. Вот всегда было интересно- им плевать на то, что покупатели, не имея возможности остановиться, проезжают мимо, что сильно сказывается на выручке, или всё это от нехватки у них мозгов? Хотя, скорее всего, второе.

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