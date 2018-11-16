Когда наведут порядок с такси в Динской?

Говорят, что в России всего две проблемы. В Динской есть и третья – такси. Сколько мы уже писали о том, что стихийные стоянки такси в центре станицы не дают простым автовладельцам парковать свои авто возле магазинов, организаций и учреждений, в которые они приехали. Да только воз и ныне там.

С очередным криком души насчет такси в редакцию «РВС» обратилась жительница райцентра.

«В здании Динск-Сити» устроили отделение Сбербанка. В центре, всем удобно. Да вот только приехать в банк и оставить свое авто неподалеку просто невозможно. Парковка всегда занята таксистами! Стоят в два ряда, создают по-настоящему аварийную обстановку, но никого это не волнует! Неужели они соблюдают правила стоянки? Неужели нельзя призвать их к порядку?»

Глава района Сергей Пономарев также на совещаниях неоднократно поднимал вопрос о таксистах, которые не только создают стихийные стоянки на самых востребованных парковках в центре, но и мусорят на той территории, где стоят их машины.

Глава Динского поселения Виталий Литвинов рассматривает данный вопрос в комплксе с проблемой нехватки парковочных мест в центре. В поселении разрабатывается комплекс мер по его решению, включая и устройства платных парковок для тех, кто ставит машину на весь день. Чтобы те, кто приехал в магазин, банк, на рынок и т.д. могли спокойно поставить свое авто поблизости к зданию, в которое им нужно.

Как следует из официального письма из администрации поселения, «при утверждении бюджета на 2019-й год депутатам местного совета будет предложен на рассмотрение вопрос об организации регламентированных парковочных мест для автомобилей такси».

Вот только вопрос, будут ли таксисты на них парковаться, если им и возле «Динск-Сити», судя по всему, вполне себе комфортно.

«Надеемся, что публикация в «РВС» привлечет внимание властей к этой проблеме. Мы, простые жители, очень просим навести порядок с такси!», - подытожила свое обращение женщина.