Когда отремонтируют почтовое отделение в Динской?

Через социальные сети в редакцию «РВС» поступил вопрос жительницы станицы Динской:

«У нас на Гоголя есть отделение почты. Состояние стен плачевное. Кто отвечает за ремонт?».

За ответом журналист обратился к начальнику Динского почтампа Ивану Харитонову. - Отвечает наше ведомство. Косметический ремонт помещения почтового отделения по ул. Гоголя, 86 запланирован на 2019-й год, - рассказал Иван Харитонов, но какие именно преобразования ждут здание и, самое главное, когда именно, не уточнил.

Журналист «РВС» решил своими глазами увидеть состояние стен почтового отделения. Увидели. Согласились с нашей подписчицей, что ремонт отделению крайне необходим.





- Ремонт здесь был еще в советское время, - стала вспоминать начальник отделения Надежда Вахнина. - С тех пор весь ремонт - это то, что я могу сделать своими руками. Снаружи белю стены, внутри поддерживаю порядок как могу. Вот это, кстати, - указала Надежда на весьма обшарпанную стену, частично окрашенную в розовый цвет, - уже не наша часть здания. Мы за ремонт и будем очень рады, если его проведут.