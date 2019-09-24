Когда планируют завершить строительство бассейна в 1 школе?

Построить бассейн в школе № 1 Динской решили еще в 2016 году.

Этот проект планировали реализовать в рамках постановления правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

В ней предусматривалось строительство в субъектах малобюджетных физкультурных объектов шаговой доступности, в том числе в образовательных организациях.

В 2016 году на тот момент действующий глава района Сергей Жиленко рассказал «РВС», что для этого необходимо сначала получить проектно-сметную документацию. Он отметил, что географически бассейн будет охватывать часть района. В первую школу могут приезжать жители Васюринского, Мичуринского и Первореченского поселений.

Стройка бассейна в Динской началась в конце 2018 г. Уже сегодня работа подходит к концу, ведутся отделочные работы, благоустраивается территория.

По проекту предполагается, что в здании будут два плавательных бассейна. Размер ванны первого — 25 на 8,5 м. Он будет включать 4 дорожки. Ширина дорожек для плавания — 1,75 м. Глубина воды в мелкой части ванной — 1,2 м, в глубокой — 1,8 м. Единовременная пропускная способность — 32 человека за смену. Количество смен в сутки — 6. Эта ванна создана для оздоровительного и спортивного плавания. Количество занимающихся в сутки — 132 человека.

Размер второй ванны — 10 на 6 м. Глубина чаши в мелкой части ванны — 0,6 м, в глубокой — 0,85 м. Одновременно там могут плавать 18 человек. Количество смен в сутки — 8. Количество занимающихся в сутки — 144 человека. Эта ванна — для обучения детей. Пропускная способность бассейнов обусловлена наполняемостью школьных классов конкретной школы.

Площадь застройки объекта составляет 1384,5 кв. м. На реализацию выделено 132 200 539,78 руб. Строительство бассейна планируется завершить в конце октября 2019 года.