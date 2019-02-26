Когда в Динской проведут реконструкцию улицы Красной?

В администрации Динского сельского поселения рассказали, что в ходе работ по капитальному ремонту планируется замена дорожного полотна, устройство тротуаров, установка ограждений, обустройство карманов для общественного транспорта, замена остановочных павильонов. Все это запланировано на 2019 год.

Главой поселения уже проводилось выездное совещание с представителями проектной организации и сотрудниками ОГИБДД по вопросу капитального ремонта улицы Красной.

Но дорога эта является краевой собственностью, поэтому финансирование также предполагается из столицы Кубани.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Белугин прокомментировал «РВС», на каком этапе сейчас находится ремонт автодороги, которая проходит по улице Красной в станице Динской.

«В настоящее время по заказу министерства проектной организацией ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ» в соответствии с заключенным государственным контрактом от 28 января 2019 года №7 разрабатывается рабочая документация на ремонт объекта «Автомобильная дорога Динская — Васюринская, км 2+841 — 5+613 в Динском районе». Срок окончания проектно-изыскательских работ — 25 апреля 2019 года.

В процессе проектирования будет предусмотрено восстановление существующего покрытия проезжей части дороги, существующих тротуаров и автобусных остановок, поднятие колодцев.

После окончания проектно-изыскательских работ по ремонту указанного объекта, в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года №44 — ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», министерством будет начата процедура размещения госзаказа на выполнение работ по ремонту данной автомобильной дороги».