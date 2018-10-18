Когда в Динской заменят тесные маршрутки?

Битком набитые автобусы — проблема не только крупных городов. Жители Динской также испытывают неудобства от тесноты в общественном транспорте. О такой проблеме в «РВС» написала динчанка:

"На маршрутке № 13 стало невозможно ездить, так как она битком набита пассажирами. Маршрут очень популярный, утром, в 7:30, уже на конечной остановке «70 лет Октября" набивается очень много народу. На днях ехала из центра в 16:15 - так же битком. Это не только неудобно, это небезопасно! Для некоторых эта маршрутка - единственный способ добраться домой. На ней ездят дети из школы с тяжеленными рюкзаками — набиваются как селедки в бочку. А наш район всё заселяется и заселяется..."

Пора уже ставить на рейс автобусы повместительнее, - уверена женщина.

За комментарием по этому вопросу журналисты «РВС» обратились к перевозчику — ИП Медведев. Нам ответил главный инженер предприятия Михаил Подгорный