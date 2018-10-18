Когда в Динской заменят тесные маршрутки?
Битком набитые автобусы — проблема не только крупных городов. Жители Динской также испытывают неудобства от тесноты в общественном транспорте. О такой проблеме в «РВС» написала динчанка:
"На маршрутке № 13 стало невозможно ездить, так как она битком набита пассажирами. Маршрут очень популярный, утром, в 7:30, уже на конечной остановке «70 лет Октября" набивается очень много народу. На днях ехала из центра в 16:15 - так же битком. Это не только неудобно, это небезопасно! Для некоторых эта маршрутка - единственный способ добраться домой. На ней ездят дети из школы с тяжеленными рюкзаками — набиваются как селедки в бочку. А наш район всё заселяется и заселяется..."
Пора уже ставить на рейс автобусы повместительнее, - уверена женщина.
За комментарием по этому вопросу журналисты «РВС» обратились к перевозчику — ИП Медведев. Нам ответил главный инженер предприятия Михаил Подгорный
У нас в конкурсной документации по этому маршруту было заявлено пять транспортных средств особо малой вместимости. Если мы сейчас поставим на маршрут любой другое транспортное средство, то получится, что мы работаем в нарушение законодательства.
Но понимание, что нужен более вместительный транспорт у нас есть. Мы уже обращались к главе района. Сергей Пономарев сам поддерживает тенденцию обновления подвижного состава. Рассматривается вопрос о приобретении в следующем году автобусов большей вместимости, приспособленных для перевозки маломобильных граждан. Новые транспортные средства запланированы для маршрутов 13, 14, 15.
Но это будет в конце следующего года.
А в конце этого года либо в первом квартале 2019-го стоит задача приобрести пять новых автобусов ПАЗ Вектор «Доступная среда» - такие, как ездят на Оз-Молл. Эти автобусы мы планируем поставить на маршруты № 3, 4, 5. Будем стараться оснастить их кондиционерами, но мы понимаем, что при нашим местных условиях это будет нецелесообразно: из-за частых остановок автобус не будет успевать охлаждать салон, и это увеличит расход топлива, что может сказаться на тарифе. ИП Медведев сейчас — единственный перевозчик, и задача района — сохранить предприятие, не допустить банкротства, как АТП и в то же время обеспечить население общественными перевозками.
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