Когда в проблемных домах поселка Южного появится газ?

Как уже писала «РВС», жители многоквартирного дома по улице Войсковой 6, что в поселке Южном, остались без обещанного газа.

Вчера, 2 декабря 2018 года, в Доме культуры состоялась очередная встреча собственников квартир с представителями застройщика, управляющей компании и МУП «Юг».

На общем собрании владелец газовой трубы подтвердил свое согласие на врезку в магистраль.

До конца недели застройщик должен предоставить документально обоснованную смету на выполнение работ. После ее получения управляющая компания снова проведет собрание, на котором выберут инициативную группу, а также определят сумму и способ оплаты услуг по подключению газа. Рассчитываться за них будут жильцы.

Для подключения газа, при условии своевременного выполнения всех необходимых действий в срок, потребуется не менее полугода.

В пятницу, 30 ноября 2018 года, застройщик получил справку о присвоении почтового адреса. Сейчас документы передали в Федеральную регистрационную службу. Это позволит получить в ближайшее время правоустанавливающие документы.

«РВС» связалась с начальником управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики Романом Саевым, который прокомментировал ситуацию: «Администрация района продолжает контролировать ситуацию. Достигнутые договоренности с участниками процесса позволят успешно завершить газификацию.

На данный момент управляющая компания уже обеспечивает поставку дизельного топлива для бесперебойного теплоснабжения квартир и подачи горячей воды».