Когда включат воду в Динской?

Сегодня, 27 октября 2018 года, в связи с аварией (порывом водопровода) на улице Комсомольской, многие динчане стались без воды. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы.

Водоснабжение должны восстановить, ориентировочно, через пол часа.

"РВС" связалась с главой Динского сельского поселения Виталием Литвиновым, который прокомментировал ситуацию: «Я выезжал на место аварии. Поломка случилась из-за износа старого хомута. Сейчас заканчиваются ремонтные работы. Воду планируется подать в ближайшее время».