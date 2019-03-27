Кого будут выбирать жители Динского района в 2019 году?

8 сентября, в единый день голосования. на территории Динского района пройдут муниципальные выборы.

В 2019 году местным жителям предстоит выбрать депутатов советов во всех сельских поселениях района:

Динском;

Новотитаровском;

Мичуринском;

Нововеличковском;

Старомышастовском;

Васюринском;

Первореченском;

Пластуновском;

Южно-Кубанском;

Красносельском.

Кроме того, в шести поселениях жители Динского района выберут новых глав администраций. Люди решат, менять ли рулевых или же нынешние достойны, чтобы продолжать работу в: