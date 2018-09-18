Количество автобусов на Краснодар сократили в два раза?

В редакцию обратился читатель с жалобой на то, что сегодня в 8.40 автобус на Краснодар просто не приехал. В итоге молодой человек вовремя не попал в университет.

«Водители вообще сказали, что количество рейсов сократилось в 2 раза», - утверждает парень.

Журналист «РВС» связался с диспетчерской ООО «Югополис-Экспресс». Там нам подтвердили, что данного рейса сегодня не было по техническим причинам. Дело в том, что сломался автобус. Но в течение дня его починят.

«Никакого сокращения количества рейсов нет. Таких распоряжений не поступало» - прокомментировали в диспетчерской.