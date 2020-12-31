Коллектив «РВС» поздравляет с Новым годом и Рождеством!
Поздравляем вас, наши дорогие читатели, с предстоящими праздниками! Чтобы следующий год принес вам массу положительных впечатлений и эмоций! Все плохое пусть останется в 2020-м, а в 2021 году не будет поводов для грусти. Любите, мечтайте, осуществляйте задуманное, а главное, будьте здоровы, берегите себя и родных!
Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Примите искренние поздравления с праздниками!
Николай Рыжаков, учредитель
В новом году я желаю вам счастья, открытых границ и ярких путешествий. С наступающим!
Юлия Полутина, SMM-менеджер
Уважаемые динчане! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья, удачи и любви. Всего самого хорошего! Читайте газету «РВС»!
Олег Прокудин, водитель
Пусть в новом году будет у всех масса новых возможностей, красивых идей, счастливых мгновений и добрых дел. С Новым годом!
Анастасия Аксенова, главный бухгалтер
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю мира, добра и любви. Пусть все ваши заветные мечты сбудутся!
Наталья Бережная, журналист
Творите, вытворяйте и будьте открыты для новых идей и свершений!
Анастасия Доброва, руководитель производственного отдела
Я желаю всем волшебной новогодней ночи и чудес побольше весь 2021 год!
Лада Ядрышникова, литературный редактор
Желаю достатка во всем, самореализации и побольше денег!
Наталья Брызгалина, руководитель отдела продаж
Желаю при любых неприятностях не терять чувство юмора!
Татьяна Светличная, руководитель онлайн-проектов
Желаю всем жителям Динского района много-много любви! К себе, к близким, к окружающим, к работе и к жизни в целом.
Ольга Митрохина, журналист
Здоровья и хорошего настроения!
Олеся Панфилова, менеджер отдела продаж
Не теряйте оптимизма и самообладания. Чувство юмора – острая необходимость для нас всех. Шутите, любите, радуйтесь, благодарите за все, что имеете, прошлый год и встречайте новый в хорошем настроении!
Юлия Рыжакова, коммерческий директор
Желаю радости, здоровья и долгожданных встреч в новом году!
Юлия Голованова, менеджер отдела продаж
Дорогие читатели! Поздравляю вас с наступающим! Пусть Бык станет Тельцом и щедро всех нас одарит.
Юлия Кесслер, менеджер отдела распространения
Пусть все загаданное во время боя курантов обязательно исполнится!
Анна Олейник, главный редактор
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Антон Владимиров, руководитель отдела развития
Комментарии
Сасибо ваш коллектив тоже с новым годом, счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть новый год принесет много радости и добра! Вы молодцы!
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