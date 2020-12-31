Коллектив «РВС» поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Поздравляем вас, наши дорогие читатели, с предстоящими праздниками! Чтобы следующий год принес вам массу положительных впечатлений и эмоций! Все плохое пусть останется в 2020-м, а в 2021 году не будет поводов для грусти. Любите, мечтайте, осуществляйте задуманное, а главное, будьте здоровы, берегите себя и родных!





Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Примите искренние поздравления с праздниками!

Николай Рыжаков, учредитель





В новом году я желаю вам счастья, открытых границ и ярких путешествий. С наступающим!

Юлия Полутина, SMM-менеджер





Уважаемые динчане! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья, удачи и любви. Всего самого хорошего! Читайте газету «РВС»!

Олег Прокудин, водитель





Пусть в новом году будет у всех масса новых возможностей, красивых идей, счастливых мгновений и добрых дел. С Новым годом!

Анастасия Аксенова, главный бухгалтер





Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю мира, добра и любви. Пусть все ваши заветные мечты сбудутся!

Наталья Бережная, журналист





Творите, вытворяйте и будьте открыты для новых идей и свершений!

Анастасия Доброва, руководитель производственного отдела





Я желаю всем волшебной новогодней ночи и чудес побольше весь 2021 год!

Лада Ядрышникова, литературный редактор





Желаю достатка во всем, самореализации и побольше денег!

Наталья Брызгалина, руководитель отдела продаж





Желаю при любых неприятностях не терять чувство юмора!

Татьяна Светличная, руководитель онлайн-проектов





Желаю всем жителям Динского района много-много любви! К себе, к близким, к окружающим, к работе и к жизни в целом.

Ольга Митрохина, журналист





Здоровья и хорошего настроения!

Олеся Панфилова, менеджер отдела продаж





Не теряйте оптимизма и самообладания. Чувство юмора – острая необходимость для нас всех. Шутите, любите, радуйтесь, благодарите за все, что имеете, прошлый год и встречайте новый в хорошем настроении!





Юлия Рыжакова, коммерческий директор

Желаю радости, здоровья и долгожданных встреч в новом году!





Юлия Голованова, менеджер отдела продаж

Дорогие читатели! Поздравляю вас с наступающим! Пусть Бык станет Тельцом и щедро всех нас одарит.

Юлия Кесслер, менеджер отдела распространения





Пусть все загаданное во время боя курантов обязательно исполнится!

Анна Олейник, главный редактор





С наступающим Новым годом и Рождеством!

Антон Владимиров, руководитель отдела развития