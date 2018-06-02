Команды Динского района на Первенстве края по тяжелой атлетике

С 23-27 мая 2018г. в УСК «Чемпион» (г. Краснодар) прошло Первенство Краснодарского края по тяжелой атлетике среди юниоров. От Динского района выступили шесть юношей и одна девушка:

Александр Переседов;

Вадим Смотров;

Никита Злой;

Владимир Логвинов;

Андрей Рябец;

Алексей Зубарев;

Анна Приходько.

Для юных штангистов это была проба сил на юниорском турнире, подтверждение квалификации, с целью повышения мастерства и опыта выступлений. Все спортсмены успешно справились с поставленной задачей.

Анна Приходько, выступая в тяжелом весе, завоевала золотую медаль.

Учебный спортивный год оказался для нее урожайным: 7 золотых медалей краевого уровня и одно золото российского первенства. Спортсмены обучаются в ДЮСШ №1 УСК « Аполлон».