Анна Приходько показала отличные результаты.
Команды Динского района на Первенстве края по тяжелой атлетике
С 23-27 мая 2018г. в УСК «Чемпион» (г. Краснодар) прошло Первенство Краснодарского края по тяжелой атлетике среди юниоров. От Динского района выступили шесть юношей и одна девушка:
Александр Переседов;
Вадим Смотров;
Никита Злой;
Владимир Логвинов;
Андрей Рябец;
Алексей Зубарев;
Анна Приходько.
Для юных штангистов это была проба сил на юниорском турнире, подтверждение квалификации, с целью повышения мастерства и опыта выступлений. Все спортсмены успешно справились с поставленной задачей.
Анна Приходько, выступая в тяжелом весе, завоевала золотую медаль.
Учебный спортивный год оказался для нее урожайным: 7 золотых медалей краевого уровня и одно золото российского первенства. Спортсмены обучаются в ДЮСШ №1 УСК « Аполлон».
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