Команды Динского района на Первенстве края по тяжелой атлетике

Команды Динского района на Первенстве края по тяжелой атлетике
Анна Приходько показала отличные результаты.

Команды Динского района на Первенстве края по тяжелой атлетике

  53
вчера Анна ПриходькоГазета РВСДЮСШ №1 УСК « Аполлон»Краснодарский крайНовости Динского районаСоревнованияСпортТяжелая атлетика

С 23-27 мая 2018г. в УСК «Чемпион» (г. Краснодар) прошло Первенство Краснодарского края по тяжелой атлетике среди юниоров. От Динского района выступили шесть юношей и одна девушка:

  • Александр Переседов;

  • Вадим Смотров;

  • Никита Злой;

  • Владимир Логвинов;

  • Андрей Рябец;

  • Алексей Зубарев;

  • Анна Приходько.

Для юных штангистов это была проба сил на юниорском турнире, подтверждение квалификации, с целью повышения мастерства и опыта выступлений. Все спортсмены успешно справились с поставленной задачей.

Анна Приходько, выступая в тяжелом весе, завоевала золотую медаль.

Учебный спортивный год оказался для нее урожайным: 7 золотых медалей краевого уровня и одно золото российского первенства. Спортсмены обучаются в ДЮСШ №1 УСК « Аполлон».

Комментарии