Команды из Динской на Открытом Чемпионате города

С 28 июня по 1 июля 2018 года в г. Туапсе прошел Открытый Чемпионат города по спортивной акробатике на Кубок заслуженного мастера спорта России В. Куралесова, посвящённый дню города.

В нем приняли участие спортсмены из Туапсе, Саратова, Волгодонска, Волгограда, Краснодара, Курганинска, Тимашевска и Динской.

Наши представители завоевали награды во всех видах соревнований.

Женская группа (1 юношеский разряд): Светлана Костено, Анна Мазулова, Алёна Кривовой стали третьими (бронза).

Женская пара (3 спортивный разряд) Майя Петрова и Александра Пластинина завоевали золото.

Алёна Переседова и Виолетта Сазонова (2 спортивный разряд) - 2-е место (серебряные награды).

Соня Хачатрян, Соня Живцова и Нелли Ануфриева (2 спортивный разряд) - 2-е место. Тройка - Вероника Дробыш, Анастасия Клинкова, Вероника Каянова (1 спортивный разряд) - серебро.

Тройка - Юлия Нец, Екатерина Кубарева, Софья Войтихова (1спортивный разряд) - 3-е место (бронза).

Пара Кристина Волошина и Дарья Рычкова, выступавшие по программе кандидатов в мастера спорта, стали серебряными призёрами соревнований.

Пара Зоя Богданова и София Костенко получили "Ники" участников соревнований.