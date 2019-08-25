Комариная история: вопросов больше, чем ответов

Этим летом всевозможная живность устраивает настоящие нашествия в Краснодарском крае. Но если «налеты» бабочек и стрекоз – это красиво, нашествие клопов – неприятно, но не особо опасно, то история с комарами - совсем другое дело.

Сначала жители стали сообщать о необычных комарах, появившихся в Динском районе. Крупные, полосатые насекомые, каких раньше в наших краях не видели, вызвали беспокойство.

Позже появилась информация о нескольких случаях заболевания экзотическим для наших мест заболеванием – лихорадкой Западного Нила. В крае зафиксировано 7 случаев, из них два – «привозные», заболевшие заразились в других субъектах РФ. Один случай зафиксирован в Динском районе месяц назад. 22 июля в поликлинику Динской обратился житель станицы с высокой температурой. После обследований был выявлен диагноз ЛЗН, после чего 24 июля он был доставлен в краевую инфекционную больницу в реанимацию, сообщает инфекционист Динской ЦРБ Светлана Лебедева.

Лихорадку Западного Нила связали с полосатыми комарами. Все заболевшие отмечали, что были укушены комарами, а после заболели.

Как писала «РВС» ранее, лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях - с поражением ЦНС.

В России ареал вируса ЗН охватывает территории юга ее европейской части, регионы Сибири и Дальнего Востока.

Основные переносчики — птицы и грызуны. Их кровью питаются комары, аргасовые и иксодовые клещи — именно эти насекомые представляют опасность для людей. Инфицированный человек для других не опасен.

Особых симптомов у этой заразы нет. ЛЗН можно спутать с обычным гриппом. Однако отмечают повышенную температуру, лихорадочное состояние, головную боль, тошноту с рвотой, появление сыпи на теле и увеличение лимфоузлов. Рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу с подобными симптомами, даже если вы думаете, что просто простудились — лучше перестраховаться.

Специальной вакцины от лихорадки нет. Поэтому рекомендуется неспецифическая профилактика с помощью комплекса методов и средств дезинсекции и индивидуальной защиты. Травите комаров, пользуйтесь специальными спреями для тела.

Новый виток комариной истории начался в конце августа, после публикации исследования специалистов Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Московского медуниверситета, Института общей генетики и МГУ. Ученые утверждают, что на Кубани и в Крыму появились комары, переносящие опасные тропические заболевания. Популяция комаров из Египта и Юго-Восточой Азии, по их словам, переносят вирус Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку.

Найденные исследователями виды переместились в Россию из-за глобального потепления. Отмечается, что наибольшую опасность несут комары двух видов. Оба они отличаются от привычных нам серых комаров яркими белыми отметинами (полосами).

Публикация данных исследования в СМИ вызвала бурную реакцию читателей, местами переходящую в панику. Многие наши подписчики видели полосатых комаров на своих участках и подвергались их укусам.

В ответ на зарождающуюся панику пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что комаров и других насекомых, переносящих вирусы и вспышек болезней из-за них на Кубани не зафиксировано.





По их словам, число комаров (обычных) увеличилось из-за нежаркого и влажного лета. «Геофизическое положение Краснодарского края такое, что оно не дает распространяться многим инфекциям. Если в других странах комары кусают и заражают, у нас не та ситуация в крае», - прокомментировали в ведомстве.

Спокойнее от этого стало, но немного. Подписчики социальных сетей «РВС» отмечают, что не знают уже кому верить. Многие комментирующие сообщают о якобы массовых фактах заболевания лихорадкой Западного Нила и даже о летальных исходах.

Комментариев других ведомств по этому поводу пока нет.