Комиссия ОПДН: курение и алкоголь, неисполнение родительских обязанностей

14 марта 2019 года состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Динского района.

В ходе мероприятия были рассмотрены:

2 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних;

1 определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего;

4 протокола по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (запрет курения табака), по результатам рассмотрения протоколов вынесены штрафы в размере 500 рублей на каждого законного представителя;

1 протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (допущение, употребления алкогольной продукции несовершеннолетней в возрасте до 16 лет), по результатам рассмотрения протокола вынесен штраф в размере 1500 рублей на законного представителя несовершеннолетней;

4 протокола по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей), по результатам рассмотрения всем законным представителям вынесены предупреждение;

1 протокол по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (переход по ЖД путям в неустановленных местах), несовершеннолетнему вынесено предупреждение.

Особое внимание было уделено безопасности несовершеннолетних детей.

Всех законных представителей, сопровождающих своих чад, в очередной раз предупредили об ответственности за жизнь и здоровье подрастающего поколения.