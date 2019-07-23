Компания Динского района стала участником национального проекта
«Сервис-ЮГ-ККМ» – фирма из Динского района, специализирующаяся на производстве пищевого оборудования для кафе и ресторанов, присоединилась к национальному проекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Теперь руководство и персонал компании будут повышать свою квалификацию посредством обучения федеральными экспертами. Представители из федерального центра компетенции обучат всех работников предприятия оптимизации производства для снижения затрат и способам избавления от брака. Курс обучения продлится полгода во всех филиалах «Сервис-ЮГ-ККМ», в том числе в Динском районе. Компания работает на протяжении 26 лет и имеет по краю и в Крыму 50 филиалов, в которых трудятся около 500 сотрудников. Все они пройдут квалификационные курсы.
На совещании 22 июля в филиале фирмы присутствовали начальник отдела реализации региональных проектов министерства экономики Краснодарского края Дмитрий Цаплев и старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Владимир Михайленко. Они отметили потенциал предприятия и готовность к приумножению его эффективности – по итогам обучения цех должен увеличить производительность на 30 %. Как отметила директор филиала компании Анна Гриценко, старт работ в рамках проекта – важное событие в развитии предприятия и каждого его работника, которое поможет повысить производительность производства и позволит конкурировать в области качества и оперативности.Примечательно, что Краснодарский край являлся приоритетным регионом для реализации проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Об этом говорилось еще год назад на двухдневном семинаре Министерства экономики "Роль регионов в разработке и реализации национальных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышению производительности труда", проходившем в Самаре. «Кубань – единственный субъект страны, который имеет собственную региональную программу, выделил бюджетные средства на ее реализацию и создал свой Центр компетенций», сообщается на сайте Министерства экономики Краснодарского края.
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