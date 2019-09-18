Компенсация расходов на оплату ЖКУ льготникам: принцип расчета

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она относится к одной из льготных категорий граждан. 1 июня динчанка получила письмо, в котором сообщалось: «С 1 мая 2019 года компенсация расходов на оплату коммунальных услуг будет производиться в размере 50 % от всего объема потребленных коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов их потребления».

Во-первых, ее смутила подача сообщения. В нем не дается ссылки, согласно какому закону эти изменения произошли, на каких основаниях и кто принимал это постановление.

Во-вторых, почему о том, что реализовано еще в мае, людей ставят в известность в июне.

В-третьих, женщина поняла из этого письма, что ей положено платить за ЖКУ половину суммы от фактической, но на деле это не так. По ее словам, суммы к выплате с каждым разом растут.

«Почему каждый месяц все больше высчитывают? Начинали с семидесяти, закончили двумястами», - поделилась динчанка.

Из рассказа женщины, возмущена данной ситуацией не только она, но и все льготники, которые проживают на улицах от Красной до Коммунальной.

Журналист «РВС» обратилась в Управление социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Динском районе. Там прокомментировали каждый вопрос женщины.

1. Изменения в порядок расчета компенсации на ЖКУ льготным категориям граждан, которые проживают на Кубани, внесены:

законом Краснодарского края от 11 февраля 2019 г. № 3959-КЗ «О внесении изменений в статью 3 закона Краснодарского края «О компенсации жителям Краснодарского края расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

в закон Краснодарского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края»;

постановлением главы администрации Краснодарского края от 3 июля 2019 г. № 393, внесшим изменения в постановление от 18 сентября 2006 г. № 811 «О порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Краснодарском крае».

2. Перерасчет компенсации на ЖКУ льготникам по новым правилам был впервые произведен в июле 2019 г. (с учетом данных о фактических расходах граждан на оплату ЖКУ в мае 2019 г.). Уведомления об изменении порядка расчета компенсации на ЖКУ были направлены получателям по почте дважды – в апреле и мае 2019 г. Текст уведомления размещали на оборотной стороне единого выплатного документа. Получателям компенсации в кредитных учреждениях – однократно, в мае-июне 2019 г., письмо с предупреждением отправляли по почте. Текст сообщения разработан и утвержден Министерством труда и социального развития Краснодарского края в наиболее доступной для граждан форме.

3. Суть изменений в порядке расчета компенсации: есть утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг, компенсация назначается и выплачивается авансом исходя из этих нормативов. Затем подлежит перерасчету исходя из объема потребленных коммунальных услуг (приходящегося на долю льготника), которые определяются по показаниям приборов учета, но не более нормативов их потребления. Например, норматив холодной воды по Динской в среднем 6-6,5 куб. м в месяц на человека. Компенсация была рассчитана и авансом выплачена по нормативу, в следующем месяце сверились с предприятием ЖКХ – фактически оплачено за 2 куб. м. В результате производится перерасчет и учитывается в последующих выплатах. Перерасчет осуществляется на основании сведений, полученных от жилищно-коммунальных организаций в электронном виде. Граждане вправе самостоятельно предоставить сведения, подтверждающие оплату за коммунальные услуги, рассчитанную по показаниям приборов учета.

В Управлении соцзащиты рассказали, что с этой темой к ним обращаются ежедневно по несколько человек. Каждому из них они объясняют процедуру начисления компенсаций индивидуально. Решить данный вопрос или получить более подробную информацию можно у них по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55 или по телефонам: 6-16-40; 6-50-68; 6-16-39; 6-58-97.