Комплекс ГТО. Ответы на главные вопросы

Что такое ГТО?

Комплекс «Готов к труду и обороне». Включает в себя различные упражнения, у которых есть установленные требования и нормативы.

Что выдаётся по результату сдачи ГТО?

Бронзовый, серебряный или золотой знак отличия.

Как им можно воспользоваться?

Например, при поступлении в ВУЗ за него начисляются дополнительные баллы. Во время обучения значок позволяет получать повышенную стипендию.

Где сдавать нормативы?

В Динском районе обычно сдают в «Аполлоне».

Выполнять испытания можно также в центрах тестирования. Их список можно найти в личном кабинете на сайте www.gto.ru.

Какие испытания нужно сдавать?

Зависит от возраста. Школьники 9-10 лет бегают, качают пресс, плавают, подтягиваются, отжимаются. В 16-17 лет можно стрелять из пневматической винтовки и демонстрировать туристские навыки в походе. Подробную информацию можно посмотреть по ссылкам ниже:

▪️ Перечень испытаний

▪️ Как выполнять

Этапы, чтобы сдать нормативы

1. Зарегистрируйтесь на сайте

2. Подайте заявку и выберите центр тестирования

3. Получите медсправку

4. Выполните испытания

5. Получите знак отличия