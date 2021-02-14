Комплекс ГТО. Ответы на главные вопросы

Комплекс ГТО. Ответы на главные вопросы

Комплекс ГТО. Ответы на главные вопросы

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1 час назад Газета РВСГТОДинской районНовости Динского района

Что такое ГТО? 

Комплекс «Готов к труду и обороне». Включает в себя различные упражнения, у которых есть установленные требования и нормативы. 

Что выдаётся по результату сдачи ГТО? 

Бронзовый, серебряный или золотой знак отличия. 

Как им можно воспользоваться? 

Например, при поступлении в ВУЗ за него начисляются дополнительные баллы. Во время обучения значок позволяет получать повышенную стипендию.

Где сдавать нормативы? 

В Динском районе обычно сдают в «Аполлоне». 

Выполнять испытания можно также в центрах тестирования. Их список можно найти в личном кабинете на сайте www.gto.ru. 

Какие испытания нужно сдавать? 

Зависит от возраста. Школьники 9-10 лет бегают, качают пресс, плавают, подтягиваются, отжимаются. В 16-17 лет можно стрелять из пневматической винтовки и демонстрировать туристские навыки в походе.  Подробную информацию можно посмотреть по ссылкам ниже: 

▪️ Перечень испытаний

▪️ Как выполнять

Этапы, чтобы сдать нормативы

1. Зарегистрируйтесь на сайте

2. Подайте заявку и выберите центр тестирования

3. Получите медсправку

4. Выполните испытания

5. Получите знак отличия

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