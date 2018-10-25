Компромат на динчанку оценили в полмиллиона рублей

С сообщением о вымогательстве в дежурную часть полиции обратилась жительница Динского района. Женщина пояснила, что ей на мобильный телефон с неизвестного номера поступают смс с угрозами о разглашении некого компромата на нее. За свое молчание злоумышленник потребовал 500 тысяч рублей.

В результате проведения оперативного эксперимента сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении вымогательства с поличным задержали 35-летнюю жительницу Динского района.

«Следственным отделом ОМВД России по Динскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней подозреваемой по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в крупном размере». В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.