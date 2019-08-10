Комсомольский парк в Динской: сцена, спортивные площадки и пляж

В Комсомольском парке станицы Динской проводится третья очередь реконструкции. На эти цели выделено 44 миллиона рублей.





Ведутся земляные работы, подготовка оснований для велосипедных и пешеходных дорожек на территории до канала.





Уже сейчас можно увидеть основания будущих дорожек. Комфортно прогуляться можно будет и вдоль берега реки.





Слева после канала расчищена площадка для установки сцены для проведения культурно-массовых мероприятий.





Далее будут проложены аллеи, спортивная площадка, скейт-площадка.





Также, как стало нам известно из источников в администрации сельского поселения, одновременно с третьей очередью, начаты работы по подготовке к реализации четвертой очереди реконструкции. Главная «фишка» - пляж. Как нам рассказали, это будет зона у реки с навесами, футбольным полем, вышкой, где будут работать спасатели. А главное – можно будет купаться в реке. Открыть пляж планируется уже в следующем году, но все зависит от финансирования. На реконструкцию идут средства не из местного бюджета, а в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».